Imágenes anticonceptivas: Pierde 7 mil pesos en boletos de Coldplay porque su hija se los rayó

Pa’ pensarse si uno quiere entrarle a eso de tener chamacos… Coldplay finalmente llegó a México para dar inicio a su gira ‘Music of the Spheres’, una que en nuestro país contempla ocho fechas y la cual arrancó con la primera en el estadio BBVA de Monterrey, donde Chris Martin y compañía dieron una noche memorable.

Desde hace meses la euforia por el regreso de Chris Martin y compañía estuvo a tope. Tan sólo basta recordar que los tickets para las primeras fechas se agotaron en minutos a través de la preventa y venta general, algo que llevó a Coldplay a abrir más shows para sus fans mexicanos.

Una mujer relató cómo perdió 7 mil pesos en boletos de Coldplay

En la actualidad son muchos y muchas las que esperan a que llegue el día de ver a Coldplay dando cátedra sobre el escenario, sin embargo, también conocemos casos de gente que compró sus tickets y por alguna razón no podrá asistir a alguna de las fechas de esta gira que está increíble (lean nuestra reseña por acá).

Aunque seguramente ninguna de esas historias se compara a la que les contaremos hoy. Y es que a través de TikTok, una mujer relató cómo perdió 7 mil pesos en dos boletos de Coldplay gracias a su hija pequeña que agarró las entradas como lienzo para plasmar unos cuantos rayones con pluma. ¡Nooooo!

No podrá ir a una fecha en la CDMX y nadie le quiere comprar los boletos porque están rayoneados

En el clip –que les mostraremos a continuación– se pueden ver los tickets para el concierto de Coldplay, los cuales son para la zona de gradas en el show del 4 de abril que Coldplay dará en el Foro Sol, que están rayados con pluma en el centro. “Me dijeron que si los códigos están intactos son válidos todavía… ¿a alguien de ustedes les ha pasado algo así?”, pregunta la mujer del video.

Según su relato, ella compró sus boletos para el show que darán Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion en la CDMX. La cosa es que ya no podrá ir y nadie se los quiere comprar (aunque sea para recuperar lo invertido) gracias a los rayones con pluma que hizo la pequeña artista.

Vean el video:

No pues ahora sí que cada quien, aunque después de esto estamos seguros de que eso de ser papás/mamás no es lo nuestro. O al menos no por ahora…