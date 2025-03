Lo que necesitas saber: Prepárate para un trancazo de nostalgia con estos videos musicales que, para muchos, definieron el momento en que la música emo fue una tendencia masiva.

El delineador, el fleco, la vestimenta donde predomina el negro, los accesorios con estampado de cuadros… Si fuiste emo alguna vez o te llamó la atención todo lo que rodeaba a esta ‘tribu urbana’, no solo sabes de lo que hablamos, sino que segurito recuerdas esos videos musicales que marcaron la época más mainstream de aquella tendencia.

En su momento, se debatió demasiado (quizá más de lo que se debería) si era una moda, un estilo de vida, un fenómeno social o un poco de todo… pero lejos de eso, hay que decirlo: la música era la seña definitiva de pertenencia.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Ahora, agárrense porque traemos una selección de videos musicales para que recuerden mejor ese momento donde le decían a su mamá “no es una etapa, mamá. Es mi verdadero yo”.

Videos musicales emo

Bandas súper reconocidas, algunas otras consideras de culto y más… Aquí les traemos 15 videos para recordar cuando eran emo.

“I Write Sins Not Tragedies” – Panic! At The Disco

Es verdad que Panic! At The Disco no era una banda de ‘emotional hardcore’ (el estilo musical que define la subcultura emo) si nos referimos como tal al aspecto de la música. De hecho, hacia finales de los 2000 y en la última década, el proyecto liderado por Brendon Urie se caracterizó más por su incursión en el pop rock que otra cosa.

Pero en su momento, específicamente 2005, eran ídolos de la escena emo, sobre todo por su disco del 2005 A Fever You Can’t Sweat Out y por la estética que le pusieron al video de “I Write Sins, Not Tragedies”. Si no recuerdas precisamente de que va el clip, acá te lo dejamos.

“Ambrosia” – Alesana

Como en cualquier género musical, el post-hardcore se ramificó de tal manera que surgió el estilo del emotional-hardcore y de este, eventualmente nació el ‘screamo’, caracterizado por los desgarradores gritos en las rolas.

Muchas etiquetas que a las bandas a veces hasta despreciaban, pero que para los fans ‘conocedores’ les gustaba usar para verse más avanzados en el tema. En ese sentido, dentro del screamo, figuraba Alesana.

Esta banda, quizá una de las que poco a poco se hizo más reconocida dentro del underground del género, alcanzó un estatus importante en 2006 con el disco On Frail Wings of Vanity and Wax, sobre todo con el sencillo “Ambrosia” cuyo video evocaba una de las estéticas más recordadas de la escena emo: camisas de vestir negras y corbatas rojas (a lo Billie Joel Armstrong de Green Day con American Idiot).

Como sea, este videoclip era uno de esos que todo buen emo de cepa, conocía sí o sí.

“Cut Without The ‘E'” – Taking Back Sunday

Taking Back Sunday quizá no tuvo la misma popularidad masiva que, por ejemplo, My Chemical Romance o Fall Out Boy… pero es una banda que en un nicho más remarcado también ayudó a que el post-hardcore y el emo encontraran su sonido más pop.

Mucho de ello se ve en su disco debut, Tell All Your Friends del 2002, lanzado por el icónico sello discográfico Victory Records. Y claro, de ese disco se desprende este temazo llamado “Cut Without The ‘E'” con un video musical bastante sencillo en producción, pero emblemático para la movida emo que ya seguía el estilo antes de que se hiciera tan grande.

El vocalista Adam Lazzara era el prototipo ideal de chico emo de inicios de los 2000: las uñas pintadas de negro, playeras oscuras de estampado simple, peinado con fleco genialmente desaliñado… El tipo era la imagen de lo que los emo kids querían ser, al menos hasta que Gerard Way entró en el chat.

“Chelsea Smile” – Bring Me The Horizon

Como decíamos, el estilo musical del ‘emo-core’ se ramificó y llegó un momento en el que se combinó algunos tintes más metaleros que algunos denominaron metalcore, deathcore y montón de cosas con terminación ‘core’.

Ahí, Bring Me The Horizon se ganó un puesto como una de las bandas más reconocidas el momento, además de que su vocalista Oliver Sykes era el sex symbol de la escena al tiempo que era la versión más fashion del emo tradicional.

Y bueno, regresando a la banda, básicamente todos sus videos de finales de los 2000 y principios de los 2010 servirían para este listado, pero decidimos incluir “Chelsea Smile” por ser tan divertido que se antojaba estar en esa fiesta. Se ve que al menos, la escena emo británica no andaba triste todo el tiempo.

“Sugar, We’re Going Down” – Fall Out Boy

Fall Out Boy es otra de esas bandas más cercanas al pop-punk que brillaron en los 2000 y que la escena emo internacional abrazó con cariño. Bueno, por ahí hasta se decía que eran ‘emo-pop’, pero ya hablamos del montón de ramificaciones de estilos…

La cosa aquí, es que con sus dos primeros discos, este grupo se ganó a la fanaticada y quizá la canción más recordada de la etapa primeriza de FOB es “Sugar, We’re Going Down”.

Junto con My Chemical Romance, Fall Out Boy fueron los que pusieron de moda ponerle nombres bien largos a las rolas y a los discos de las bandas del género. Clasicazos de los 2000, sin duda.

“Sweetness” – Jimmy Eat World

¿Los emo menos emo en la historia de la música emo? Tal vez Jimmy Eat World no obedece a la estética o estereotipo porque, afrontémoslo, muchos emo kids de los 2000 no estaban interesados en adentrarse en la historia previa del género.

Pero esta bandota en fue importantísima para definir el sonido más melódico de lo que vendría con las bandas de los 2000, sobre todo con sus discos Clarity (1999) y Bleed American (2001).

Jimmy Eat World es al emo y al post-hardcore lo que Green Day y Blink-182 fueron al punk rock californiano. Y de esa época de inicios de los 2000, aunque muchos recordarán la optimista “The Middle”, acá decidimos meter “Sweetness” que tiene un rollo más melancólico que habla sobre intentar salir de una relación abusiva.

“Helena” (o cualquier canción de 2002 a 2006) de My Chemical Romance

Esta fue particularmente difícil de escoger, así que ustedes deciden. Si hay una banda que llevó la estética y el estilo emo-core a otro nivel, esa fue My Chemical Romance. Si somos honestos, podríamos decir sin problema que es la banda más emblemática del género en la década de los 2000, por mucho.

I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, Three Cheers for Sweet Revenge y The Black Parade son tres joyas que son imperdibles para el fan emo de hueso colorado (por más que se quieran hacer los conocedores escuchando bandas underground).

Nosotros escogemos “Helena” por todo el legado que representa, pero cualquiera de 2002 a 2006 de MCR cabe en esta lista sin problemas¡. POR ACÁ la historia detrás de la canción.

“Signals Over The Air” – Thursday

Y ya que hablamos de My Chemical Romance, es justo que hablemos de la banda que los ayudó a crecer en la escena del emo/post-hardcore de Nueva Jersey… Sí, nos referimos a Thursday.

Ambas bandas crecieron en el circuito neoyorquino y bueno, es obvio que Thursday terminó siendo una banda más de nicho. Pero Gerard Way ha rendido honores a ese grupo dejando en claro en diversas entrevistas que MCR se influenció mucho de la energía en vivo que veían en el vocalista Geoff Rickly y compañía.

De hecho, el propio Rickly fue productor de I Brought You Bullets, You Brought Me Your Love, el disco debut de MCR, plantando la semilla de lo que sería el boom del emo de los 2000.

Y si lo llevamos a términos más generales, Thursday junto a Taking Back Sunday, fueron uno de los eslabones a través de los cuales el post-hardcore alcanzó su pico más brillante en cuanto a producciones de mejor nivel a diferencia de los 90. La prueba está en su disco Full Collapse y la canción “Cross Out The Eyes”.

“Smile In Your Sleep” – Silverstein

Silverstein es una banda que pasó por todos lo subgéneros habidos y por haber: desde el post-hardocore, hasta el emo, el screamo e incluso el indie-rock en algún momento. Y la verdad, rifaban.

Para este conteo de videos emo, elegimos “Smile In Your Sleep” por la estética, la emotividad del video, los peinados y todo eso. Además, qué temazo.

“Emergency” – Paramore

Para irnos a la fácil con Paramore, nos hubiéramos ido por “Decode” o “Misery Business”… pero todo buen conocedor de la banda sabe que el All We Know Is Falling es el disco más ligado a la escena emo en la discografía de la banda.

Y de nuevo, en este clip es un parteaguas para la estética del fan emo y en lo que respecta a las bandas, las gesticulaciones y movimientos de Hayley Williams se convirtieron en un sello que todos empezaron a imitar.

“Love Like Winter” – AFI

AFI es el curioso caso de la banda que empezó haciendo punk-rock en los 90 dentro de la misma escena que Green Day y The Offspring, pero que se adaptó a los 2000 en la estética y el estilo musical que estaba ganando terreno. Y lo hicieron bien con los discos que lanzaron a lo largo de los 2000.

Quizá, el más memorable es Decemberunderground que era una combinación de post-hardcore , dance punk, rock alternativo y por supuesto, emo-core. De ese material, jalamos para el listado “Love Like Winter” porque pues qué trancazo de nostalgia. Igual, no se queda atrás “Miss Murder”.

“Ohio Is For Lovers” – Hawthorne Heights

Hawthorne Heights es una bandota que tuvo que aguantar la mala fortuna de crecer al mismo tiempo que My Chemical Romance, Paramore y Fall Out Boy. Los HH también comenzaron su carrera por ahí del 2003 y 2004, en su caso con el álbum debut The Silence in Black and White.

Ellos no son la encarnación más estereotípica del emo convencional al menos en estética y quizá, por eso no gozaron del mismo éxito que sus contemporáneos antes mencionados. Pero en cuanto al sonido, son todo lo que el género representaba: voces melódicas combinadas con gritos desgarradores, power-chords potentes y líricas emotivas al por mayor. “Ohio Is For Lovers” es la rola que recoge todas esas características y el video, aunque es sencillo, también nos muestra que los flecos ya se andaban poniendo de moda hacia mediados de los 2000.

“I Miss You” – Blink 182

¡Ah, este no podía faltar por ninguna circunstancia! Blink-182 es la banda por excelencia del happy-punk (o pop-punk) y le mostraron el camino a otros grupos del estilo para que se hicieran ––por decirlo de alguna manera–– aliados de la escena emo.

Y la verdad, es justo decir que Tom DeLonge capitalizó el look emo que luego replicarían y llevarían a otro nivel otros grupos. La prueba: el video de “I Miss You”.

Sin ser emo, Blink es una de las bandas infaltables cuando se trata de recordar aquella etapa.

“The Kill” – 30 Seconds To Mars

Hay una animadversión muy marcada cuando se habla de 30 Seconds To Mars. Muchos fans acérrimos del emo, dicen, los consideran un proyecto musical que se aprovechó en todo sentido de la estética, la ideología y el estilo musical para hacerse de reconocimiento en los 2000, lo cuál sucedió cuando lanzaran A Beautiful Lie en 2005.

Pero otro sector quizá menos intenso de la fanaticada los abrazó precisamente con ese disco, donde la rola “The Kill” tiene severos guiños al screamo. Y hablando del video, hay poco que decir: es toda la línea que todo chico emo de la escena buscaba. Jared Leto hizo lo suyo y lo hizo bien… “The Kill”, tremenda rola eso sí.

“A Prophecy” – Asking Alexandria

Bajita la mano, la escena británica llegó a dominar el panorama ‘emo-metalero’ con bandas como Asking Alexandria. A pesar de que con los años se alejaron de la estética emo y se acercaron más al hard rock y el rock alternativo, todavía hay quien disfruta de las viejas rolas de la banda como “A Prophecy”.

Si ven el video, podemos decir que gracias a Asking Alexandria se popularizaron en grande las playeras cuello tipo V. Una de las últimas evoluciones del emo más recordadas, cuando el género mutó hacia el metalcore o el deathcore.

¿Recuerdas algún otro video emblemático de cuando te gustaba el estilo emo? Te leemos en los comentarios.

