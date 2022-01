10 datos curiosos de “We Are The World” que probablemente no conocías

Todos hemos escuchado alguna vez en la vida uno de los coros más pegajosos de la historia: el icónico “We are the world, we are the children”, en el que decenas de voces, al unísono irreconocibles, hacen un llamado por el futuro de la infancia.

Hoy se cumplen 37 años de la icónica pieza “We Are the World” fue grabada, por lo que aprovechamos la fecha especial para traerles algunos datos curiosos que probablemente no sabían de esta rola donde participaron estrellas como Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan y otros más.

1.- “We Are the World” fue escrita y grabada contra reloj.

La canción fue escrita en tan solo siete semanas por Michael Jackson y Lionel Richie, y fue finalizada tan solo una noche antes de la primera sesión de grabación, el 21 de enero de 1985. Michael y Lionel fueron seleccionados por el legendario Harry Belafonte, en un intento por combatir el hambre en África. Y al final gracias a eso recaudaron cerca de 75 millones de dólares.

2.- Seguridad a prueba de filtraciones.

En la primera noche de grabación, Michael, Lionel y Stevie Wonder practicaron, mostraron la canción y al momento de grabarla, sacaron del estudio de Kenny Rogers, en Los Angeles, a todos los no músicos. Una canción de éste tamaño no podía permitir que alguien tuviera algún dispositivo como una grabadora portátil cerca, esto para evitar filtraciones.

3.- El lado B del sencillo fue un tema olímpico.

Para su venta en formato físico, la impresión del sencillo en vinilo debía contar con un lado opuesto, por lo que se decidió que éste fuera el compuesto por Quincy Jones para las olimpiadas de Los Angeles, en 1984.

4.- La cantidad de voces grabadas fue posible por otro evento.

Quincy Jones propuso la sesión de grabación alrededor de las 10 de la noche del 28 de enero de 1985 por una razón: la clausura de los American Music Awards se estaba llevando a cabo a unos cuantos kilómetros del estudio de grabación.

Esto permitió que 45 estrellas prestaran su voz para el tema.

5.- Stevie Wonder estaba ocupado para coescribir “We Are the World”

Lionel Richie ha declarado que originalmente Wonder era a quien había buscado para comenzar la composición, sin embargo, Stevie tenía una gira y además estaba terminando de grabar un disco, por lo que únicamente se dio el tiempo para cantar el tema, lo que implicaba muchas menos horas de trabajo.

6.- La inspiración de la canción fueron himnos nacionales.

Para ponerse en el humor para componer un tema inmenso, Richie pensó en que debían escuchar canciones de la misma magnitud que querían alcanzar. Por esto, escucharon por horas himnos de países como Estados Unidos, Inglaterra y Rusia.

7.- La mayoría de los artistas no habían escuchado “We Are the World” antes del día de la grabación.

“Teníamos cassettes antes, teníamos que enviarlos, así que la mayoría no había escuchado la canción”, dijo Lionel Richie en ese entonces. Algo que al final no fue un problema, pues el tema resultó bastante fácil de seguir para decenas de artistas profesionales que increíblemente lo lograron en una noche.

8.- A Kenny Rogers se le ocurrió que todos firmaran la partitura.

Pues ya estando todos reunidos, al dueño del estudio, el mítico Kenny Rogers, se le ocurrió que firmaran la hoja que usó Quincy Jones para dirigir la sesión. El resultado fue una pieza invaluable para cualquier amante de la música, y un gran recuerdo para Rogers.

9.- En 2010, para conmemorar su 25, se grabaron dos nuevas versiones.

Y como es una canción que todo el mundo conoce, esto se aprovechó hace doce años ya para relanzarla y darle un nuevo sonido, con artistas de la década y otros clásicos.

De nuevo producida por Jones y Ritchie, ahora 80 artistas se reunieron, con motivo de recaudar fondos para Haití. Incluso hasta hubo una versión en español con artistas como Thalía, Vicente Fernández y Juanes:

10.- ¿Planes para una cuarta versión de “We Are the World”?

En 2020, Lionel Richie declaró que derivado de la pandemia actual, se debería hacer una nueva versión para recaudar fondos para combatir al virus, por lo que podríamos estar escuchar más noticias de un remake.

“Lo que pasó en China, en Europa, vino aquí. Si o salvamos a nuestros hermanos allá, vendrá para acá también. Somos todos. Estamos en esto todos juntos.”, aseguró.

Si hoy se hiciera una cuarta versión, ¿A quiénes les gustaría escuchar en ella?