Cada cierto tiempo, aparecen músicos que nos hacen ver que siempre se puede innovar dentro del pop, alejándose por completo de las fórmulas prestablecidas para darle un toque personal con sonidos alternativos. Y si están buscando una propuesta como esas, llegaron al lugar correcto, porque es momento de que conozcan a Windser.

Aunque este artistazo lleva un buen rato dentro de la industria musical, gracias a su paso junto a una banda que formó en la juventud y su trabajo como productor, apenas está despegando con su proyecto personal. Sin embargo, ha llamando la atención de grandes nombres como Macklemore, Alt-J y hasta Portugal. The Man. Pero si ustedes no conocen a Windser, no hay falla, que acá se los presentamos.

Macklemore y Windser/Foto vía Facebook: Windser

¿Quién es Windser?

Windser es el proyecto musical y nombre artístico de Jordan Topf, un joven originario de California, específicamente de un pueblito surfero llamado Santa Cruz. Fue entre las olas del mar y gracias a artistas como The Velvet Underground, Bob Dylan y The Rolling Stones, que este chico se interesó por la música.

Según lo que el propio Windser ha contado en entrevistas, empezó a tocar la guitarra a los ocho años y comenzó a escribir sus propias canciones poco tiempo después, inspirado por el sentimiento y el sonido del norte de California, pero también influenciado por sus padres, ya que su papá tocaba la guitarra y su mamá era pianista de jazz.

Windser es un verdadero prodigio del pop alternativo/Foto vía Facebook: Windser

El paso de Windser por la banda Mainland

Cuando era adolescente y mucho antes de Windser, Jordan tocó en varias bandas que imprimían sus propios CD’s y organizaban giras DIY por la costa oeste. Todo esto fue antes de que Topf se mudara a Nueva York a los 18 años, en donde entró a la universidad para estudiar grabación, aunque se colaba en el estudio por las noches para grabar demos de su banda Mainland.

Con esos demos, la banda eventualmente se ganó una buena base de fans que los apoyaban mientras tocaban en foros independientes importantes de la ‘Gran Manzana’. Junto a los integrantes de Mainland, Jordan Topf firmó un contrato en 2015 con la disquera Entertainment Records y ahí despegó su carrera.

Para que se den una idea, entre 2015 y 2018, y con Mainland, Jordan lanzó dos EP’s y un montón de sencillos interesantes. Imagínense qué tanta expectativa causaron que en su tiempo tuvieron chance de tocar en festivales del tamaño de Lollapalooza y SXSW, así de grandes eran las oportunidades que les llegaron por su música.

Su carrera como productor, el inicio de Windser y su primera colaboración con Macklemore

Sin embargo, luego de estar tanto tiempo de gira, todos los integrantes de la banda decidieron tomarse un descanso en 2019. Fue ahí donde Jordan Topf se concentré en en escribir y producir para otros artistas, pero también en componer más rolas en solitario que sin querer, se convertirían en el primer paso para llegar Windser, pero no nos adelantemos.

Durante 2019, Jordan trabajó con varios artistas, entre ellos la ganadora de American Idol, Maddie Poppe. A partir de ahí, más músicos quisieron colaborar con él y se la pasó volando por gran parte de Estados Unidos componiendo y escribiendo canciones desde pop hasta country. Y sin duda, pintaba que su carrera como productor y coescritor lo llevarían al estrellato.

Sin embargo, cuando llegó la pandemia a principios de 2020, Jordan Topf regresó a su casa al norte de California. Pero no se quedó a descansar, pues se puso escribir y grabar lo que se convertiría en Windser. En julio de ese mismo año salió su primer sencillo llamado “July”, que con una melodía dulce, dejó con un gran sabor de boca a algunos medios independientes.

Para 2021, Jordan siguió sacando singles llamativos bajo el pseudónimo de Windser, como “Real Life”, “Peach Fuzz” y “Trouble in Paradise”. Estas canciones hicieron que un nombre importante de la industria musical se fijara en él, ni más ni menos que Macklemore, con quien grabó la rola “Next Year” y que sin duda, logró que más artistas le echaran un ojo a su trabajo.

El primer EP de Windser que lo llevó a ser telonero de grandes bandas

En 2022 llegó uno de los momentos más importantes dentro de la carrera de Windser, pues en ese año estrenó su EP debut titulado Where the Redwoods Meet the Sea, que contó con la producción del propio Jordan junto a Jackson Phillips, la mente detrás del proyecto de indie rock, Day Wave

En este material de corta duración, Jordan Topf incluyó seis rolas completamente inéditas, que captaron la atención de bandas muy importantes. Gracias a su talento y el poder de sus canciones, en 2022, Windser fue uno de los actos teloneros de grupazos como Alt-J y Portugal. The Man durante sus giras por Estados Unidos.

Por si esto no fuera suficiente, Windser cerró aquel gran año lanzando una sesión acústica con Audiotree y volvió a trabajar con Macklemore, ya que ambos colaboraron en la rola “MANIAC” que apareció en el tercer álbum de estudio del rapero, BEN y tocaron en Jimmy Kimmel Live!. Así que como verán, Jodan se convirtió en un artista cuya propuesta interesa hasta a los pesos pesados de la industria musical.

El 2023 pinta espectacular para Windser

Windser arrancó el 2023 bajándole un poco a los decibeles, pues estrenó un EP llamado Panoramic Sessions, una sesión que grabó en su tierra natal donde interpreta en formato acústico las seis rolas de su material discográfico debut, Where the Redwoods Meet the Sea. Y si son fanáticos de apreciar las canciones con onda orgánica, definitivamente tienen qué echárselo completito.

Sin embargo, eso no es lo único para Windser este año, ya que lanzará más rolas que esperemos terminen en otro EP o ya de plano en su primer álbum de estudio. Además, tiene planeados varios shows en Estados Unidos, incluido su regreso a Lollapalloza 2023, donde comparte cartel con Kendrick Lamar, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, SZA, Lana Del Rey y muchos más.

¿Qué es lo que hace especial a Windser?

Sin duda, el camino de Windser es una verdadera montaña rusa, pues es de los pocos casos de artistas que han pasado por casi todos los lados que integran a la industria musical: desde tocar en una banda o un proyecto solista, producir y componer para otras propuestas, y colaborar con grandes nombres.

Pero hablando específicamente de su propuesta, es muy interesante que a pesar de trabajar con muchísimas personas, Windser se mantiene fiel al sonido y a la esencia del lugar donde nació. Pues con sus canciones sumamente personales (que en ocasiones hasta parece que nos canta en el oído), Jordan Topf nos lleva de viaje junto a él hasta Santa Cruz.

Si tuviéramos que encasillar a Windser en un solo lado, sería entre el indie rock y el pop alternativo, ya que comprende a la perfección las fórmulas del primer género y las adopta para llevarlas a su terreno, cargándolas de un montón de cajas de ritmo, guitarras (acústicas y eléctricas) y sintetizadores orgánicos que acompañados de su voz, nos transmiten un montón de nostalgia y sentimentalismo.

Y sí, a esto tendríamos que sumarle las letras que Topf compone, que nos hablan de lugares por los que muchos hemos pasado, como la melancolía, la familia, el dolor, la soledad, la pérdida de alguien importante, la felicidad por recordar el pasado y la sensación de alivio al regresar a casa. Si quieren escuchar una propuesta pop con un montón de alma, deben escuchar a Windser sí o sí.