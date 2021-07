Andan inspirados: Weezer planea estrenar cuatro discos el próximo año

Poco a poco, la industria musical se está recuperando del enorme golpe que recibió en 2020 gracias al coronavirus, cuando se tuvieron que cancelar y posponer conciertos y festivales en todo el mundo. Afortunadamente todos estos eventos en vivo volverán los próximos meses, y aunque hay bandas y artistas que lanzarán materiales en lo que resta del año, hay algunos que ya están pensando en planes para el futuro como el caso de Weezer.

Como recordarán, este 2021 Rivers Cuomo y compañía estuvieron bastante activos, porque luego de un par de años sin música nueva, estrenaron dos materiales discográficos, OK Human y Van Weezer (POR ACÁ pueden checar la reseña de ese álbum). Sin embargo, parece que la banda estadounidense aún tiene muchas rolas guardadas en un cajón, porque revelaron que tienen en mente grandes cosas para el 2022.

Weezer tiene grandes planes para el 2022

Resulta que recientemente, el frontman de Weezer junto a Billie Joe Armstrong de Green Day, fueron los invitados del popular programa Good Morning America. En la entrevista que tuvieron con los presentadores del show, platicar de la gira que anunciaron hace ya un buen rato, el Hella Mega Tour donde también estará Fall Out Boy y aprovechando la ocasión, Rivers Cuomo declaró que estrenarán cuatro discos el próximo año.

De acuerdo con Billboard, Rivers dijo que durante la cuarentena ha estado componiendo un montón –y nos quedó muy claro porque de esas sesiones en casa surgió el material discográfico instrumental, OK Human, es por eso que reunió tantas canciones que se le ocurrió armar este plan tan ambicioso: “Supongo que he tenido mucho tiempo libre, así que he escrito cuatro álbumes que sacaremos el año que viene”.

Pero más tarde, el vocalista y guitarrista de Weezer explicó cómo se llamará el primer disco, cómo los irán lanzando y hasta cuál es la temática de los cuatro: “Se llama ‘Seasons’, y cada álbum sale el primer día de la estación. Spring es una especie de happy chill. Y luego pasamos a un rock bailable, como un álbum al estilo de The Strokes para el otoño, y luego un acústico triste, al estilo de Elliott Smith, para el invierno”.

Rivers Cuomo no dijo más sobre lo que serán los álbumes de estudio 16-19 de la banda y para terminar, un representante del grupo mencionó que no había detalles adicionales sobre el calendario de lanzamiento o el listado de canciones. Tendremos que esperar a que pasen los meses para ver si se animan a confirmar más información, pero es emocionante saber que tendremos un montón de música de esta bandota en 2022.