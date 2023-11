Lo que necesitas saber: La banda inglesa prepara el terreno para su nuevo disco que saldrá en 2024... y tenemos una nueva probadita para calarlo.

Apenas los vimos en el Corona Capital y la verdad es que fueron uno de los actos de las ‘letras chiquitas’ que más nos sorprendieron, además de que confirmamos por qué son una de las bandas emergentes del Reino Unido más sobresalientes del momento… Y ahora, a poquito de su visita, Yard Act lanza su canción “Petroleum”.

Se trata de un nuevo sencillo promocional de lo que será su disco Where’s My Utopia?, que se lanzará a inicios de marzo del 2024. ¿Ya listos para el lanzamiento? Bueno, pues éntrenle a esta rolita nueva para que vayan calando de qué irá ese material.

Yard Act es una de las bandas británica que subieron como la espuma en los últimos años/Foto: Phoebe Fox

Yard Act nos trae su canción “Petroleum”

El trasfondo de la nueva canción de Yard Act es muy interesante, a decir verdad. De acuerdo con un comunicado de prensa, James Smith escribió la letra luego de un incidente que le ocurrió durante su reciente gira.

Según cuenta el vocalista, la banda se presentó en la ciudad de Bognor Regis y parece que Smith no la estaba pasando muy bien, tanto que se dirigió al público y les dijo que estaba aburrido y que no quería estar ahí. Debido a ello, el cantante discutió después con el bajista Ryan Needham y aparentemente se puso medio denso el asunto… aunque quedó una reflexión sobre ello.

Portada del nuevo disco de Yard Act. Foto: Island Records

“Ryan me reprendió con razón por la forma en que actué. Me hizo reflexionar sobre la idea de que, ahora que esto es un trabajo, ¿cuáles son los requisitos del mismo? La gente cree que quiere honestidad pero no es así; quieren que yo represente la versión de honestidad que han pagado para ver y eso es parte de la ilusión”, dijo el vocalista de la banda.

Yard Act nos trae su canción “Petroleum” junto con un video oficial en el que vuelve a aparecer el personaje conocido como The Visitor, quien ha protagonizado un par de videos anteriores y que, según la banda, aunque los videoclips no cuentan una historia lineal, mostrarán que hay algo más grande en lo que están trabajando… Mucho misterio, pero suena interesante.

Aquí en el video, podemos ver al personaje encontrándose con una pandilla de motociclistas identificada como The Utopians (una referencia al título del próximo álbum), liderados por la comediante Rose Matafeo. Aquí les dejamos el clip.

Se viene el nuevo disco de Yard Act

¿Qué les pareció el lanzamiento de Yard Act con su nueva canción “Petroleum”? Luego de las buenas sensaciones que dejó su disco The Overload del 2022, las expectativas en Where’s My Utopia? son bastante altas para la popular banda de post-punk.

Y por si no lo tenían en el radar, aquí les dejamos la fecha de lanzamiento del nuevo disco de Yard Act: 1 de marzo del 2024. Aquí les contamos más sobre la historia de la banda y también te dejamos acá abajito un video que preparamos sobre ellos para que le entres a su proyecto.

Te puede interesar