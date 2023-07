Lo que necesitas saber: Zayn Malik lanzó la canción "Love Like This" para regresar a la escena musical. Pero antes, estuvo muy ausente del ojo público.

La escena popera mundial recibe de nuevo a uno de los ex One Direction que andaba medio desaparecido. Zayn Malik lanzó la canción “Love Like This” para hacer su ‘regreso’ a la música con una rola propia.

Y es que en los últimos años, hablando del 2020 para acá, el artista se ha mantenido al margen de los reflectores (no del todo, pero la cobertura mediática a su alrededor ha sido más relax por decirlo de alguna manera).

El último lanzamiento discográfico de Zayn Malik

Ha pasado relativamente corto tiempo desde el último material discográfico de Zayn Malik. Y es por eso que para muchos fans, esta nueva rola “Love Like This” llega para abrir una nueva etapa en la carrera del británico.

Recordemos que fue en enero del 2021 cuando lanzó Nobody Is Listening, su tercer disco como solista que, si somos honestos, pues le fue ahí más o menos con la crítica, a decir verdad. Eso sí, los fans segurito lo gozaron al máximo.

La bronca es que este material llegó en un momento no muy ideal para la industria musical, pues Zayn no pudo salir a promocionarlo debido a la pandemia. Para finales de ese año y de a poquito, se empezaban a reabrir espacios para conciertos y festivales… pero él decidió no hacer promoción del material.

Siendo solista, Zayn Malik no es muy afín de hacer grandes tours. Y a la hora de lanzar materiales discográficos, sus métodos de promoción son menos elaborados en realidad. Por ahí, se entiende que haya decidido no hacer gira cuando ya en 2022 la cosa con la pandemia se había tranquilizado hasta cierto punto… Pero la cosa estaba intensa también en lo personal.

La bronca con la familia Hadid se pusieron tensas; lo sacaron de una discográfica

La vida personal de Zayn Malik también se puso tensa. Fue en septiembre del 2020 cuando el cantante y su pareja, la modelo Gigi Hadid, le dieron la bienvenida a su primera hija. Vino entonces el lanzamiento del disco antes mencionado y tras ello, todo parecía ir bien… Sin embargo, fue en octubre del 2021 cuando la relación se quebró.

Se dio a conocer en ese momento que el artista tenía cuatro cargos diferentes por cargos de agresión y acoso interpuestos por la propia Gigi y su madre Yolanda. Se informó entonces que el cantante no opuso resistencia a las denuncias, aunque negó las acusaciones por agresión a su exsuegra.

Finalmente, cumplió una sentencia de libertad condicional. Aquí el caso completo. Y por si fuera poco, este caso más su preocupante estilo de vida en relación al consumo de cannabis, le habría costado su contrato con la discográfica RCA.

Zayn Malik y “Love Like This”

El 2022 fue un año bastante discreto para Zayn Malik en realidad. Lo más notable que hizo el ex One Direction fue sacar un cover de “Angel” de Jimi Hendrix a petición de su familia, esto en el que hubiera sido el cumpleaños 80 del legendario de guitarrista. Después de eso, poco y prácticamente nada.

Pero todo daría un giro en enero de este 2023, cuando se anunció que la agencia de representación UTA trabajaría con él. Eventualmente, se informó sobre su nuevo contrato discográfico, ahora con el sello Mercury Records.

ahora con el verano encima, Zayn Malik lanzó esta nueva canción llamada “Love Like This” con todo y video oficial. Y sí: en un comunicado oficial el propio cantante confirmó que está trabajando en un nuevo disco actualmente.

Además del lanzamiento de “Love Like This”, Zayn Malik dio su primera entrevista en seis años en este mes de julio cuando apareció en el podcast Call Her Daddy donde, entre otras cosas, habló sobre cómo su hija lo mantiene a flote y hasta recordó su decisión de separarse de One Direction. ¿Se le hará a los fans ver a Zayn alguna vez en vivo después de tanto tiempo?

