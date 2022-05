Por Roco Casillas

Ahora que se cumplen 25 años del OK Computer de Radiohead es momento de hablar de uno de los rumores que rondan a este disco y su hermano menor, el In Rainbows, quizá dos de los discos más populares de la banda. De acuerdo a una teoría desarrollada por el extinto sitio Puddlegum.com existe un súper álbum, comúnmente llamado 01 and 10 u OK Rainbows que se genera a partir de mezclar ambos y agregar un crossfade de 10 segundos entre las pistas (un crossfade provoca que se mezclen de manera automática dos ondas de audio distintas, y puede hacerse con la mayoría de los reproductores digitales de música desde sus preferencias de reproducción). El orden sugerido por la teoría es el siguiente:

1. Airbag (OK Computer)

2. 15 Step (In Rainbows)

3. Paranoid Android (OK Computer)

4. Bodysnatchers (In Rainbows)

5. Subterranean Homesick Alien (OK Computer)

6. Nude (In Rainbows)

7. Exit Music (For A Film) (OK Computer)

8. Weird Fishes/Arpeggi (In Rainbows)

9. Let Down (OK Computer)

10. All I Need (In Rainbows)

11. Karma Police (OK Computer)

12. Fitter Happier (OK Computer)

13. Faust Arp (In Rainbows)

14. Electioneering (OK Computer)

15. Reckoner (In Rainbows)

16. Climbing Up The Walls (OK Computer)

17. House Of Cards (In Rainbows)

18. No Surprises (OK Computer)

19. Jigsaw Falling Into Place (In Rainbows)

20. Lucky (OK Computer)

21. Videotape (In Rainbows)

22. The Tourist (OK Computer)

Con la salvedad de “Karma Police” y “Fitter Happier”, todos los demás tracks de los discos se encuentran intercalados entre sí. Supuestamente, este ordenamiento de los temas haría visibles correspondencias entre parejas de canciones en cuanto a sus letras o su arreglo musical, enfatizadas por el mentado crossfade.

Entre los argumentos que sustentan esta relación entre discos propuesta en la entrada de Puddlegum, que no pude encontrar más que fragmentada en distintos sitios, pues la plataforma original del artículo ya no existe, se encuentran que, tras analizar las letras de las parejas de canciones, se puede notar que In Rainbows desarrolla las ideas propuestas en OK Computer y que existe una extrañísima coincidencia de unos y ceros en este súper álbum de Radiohead. Por ejemplo:

In Rainbows (2007) fue estrenado 10 años después que el OK Computer (1997), el día 10 de octubre (10 del 10).

Ambos títulos contienen diez letras, específicamente una palabra de dos letras seguida de otra de ocho.

El título con el que se trabajó el OK Computer antes de ser finalizado era Zeros and Ones (haciendo referencia al sistema numérico binario).

En la portada del In Rainbows, el arreglo de las letras de Radiohead en los últimos renglones genera que las letras “IO” asemejen dos 10s.

In Rainbows tiene sólo 10 canciones.

A pesar de que Radiohead no se ha pronunciado en torno a esta teoría (salvo por un escrito de alguien “asociado a Thom Yorke” y que más bien parece ser apócrifo), la reacción que generó este hallazgo catapultó a Radiohead al panteón de bandas con mensajes ocultos en sus obras y, al ser británicos, se les puso en directa comparación con los Beatles. Curiosamente, investigando sobre este supuesto súper álbum, di con muchos comentarios que descalificaban esta teoría simplemente escribiendo en los comentarios de los foros o artículos “Paul is dead”. Este comentario hace referencia a la teoría de conspiración detrás de la supuesta muerte de Paul McCartney, que pueden encontrar ampliamente documentada aquí mismo, en su página de confianza, Sopitas.com.

A pesar de lo que podría indicar la intuición, estos comentarios no venían de haters de Radiohead, si no de fans hardcoreros que no se van sólo con el clickbait y que pusieron a prueba al 01 and 10. Lo único mejor que tener una fanaticada que genere teorías de conspiración en torno a la obra de uno es tener una rama de aficionados ortodoxos dedicados a desmentirlas con hechos y análisis concretos.

Si quiere seguir con la idea de que el 01 and 10 es lo mejor que le ha pasado a la historia de la música del mundo mundial, deje de leer en este instante y vaya a escuchar “Creep” o algo.

Sólo los verdaderos fans de Radiohead tienen la fortaleza para afrontar la desilusión de la realidad. Digo, básicamente es su pan de cada día.

Bueno, vámonos a los hechos. De los argumentos de la teoría, el más sólido es aquel de los 10s. Sí existen estas coincidencias, pero si prestamos atención notaremos cómo la mayoría pertenece al In Rainbows y a su campaña de marketing/chaqueta mental. Las que involucran al OK Computer son solamente dos, que su nombre tiene 10 letras y que el título que tenía antes de ser publicado era Zeros and Ones. Supongamos que le damos chance a la teoría, supongamos, porque no le vamos a dar chance, y tomemos este argumento como válido. Sigamos adelante con el análisis.

A riesgo de sonar forever, lo que dice la música es lo más importante, y si hacemos el análisis del 01 and 10 veremos que no existe una relación tan clara entre las parejas de canciones como la teoría postula. De hecho, la única mancuerna en la que encontré una posible relación es aquella conformada por “Exit Music (For a Film)” y “Weird Fishes / Arpeggi”. Hay que recordar que “Exit” fue escrita para Romeo + Juliet de Baz Luhrman y que, pensando en eso, podrían leerse algunas líneas de “Weird Fishes”, por ejemplo, “I’d be crazy not to follow / Follow where you lead […] I follow to the edge / Of the earth/ And fall off”, como una extensión del acto entre Romeo y Julieta de seguirse hacia la muerte. Aparte de esto, no encuentro muchas conexiones más entre canciones en un nivel lírico/temático.

En lo que respecta al crossfade y lo bien que suena la mezcla entre distintas canciones de ambos discos hay dos cuestiones que observar:

1) Precisamente, el efecto del crossfade genera la ilusión de continuidad entre pistas, por eso es que aparece como una opción en casi todos los reproductores digitales de música, ya que prácticamente no hay falla con esta herramienta. De hecho, dominar el crossfade y el ajuste de tempos entre rolas es el “encerar” y “pulir” de todo DJ maleta de salón de fiesta.

2) No todas las rolas se benefician de fundirse entre sí. De hecho, el brinco entre “All I Need” y “Karma Police” es una de las cosas más anticlimáticas que hay en esta mezcla, y eso que son dos de las mejores rolas de la banda. La baja instrumentación de “Faust Arp”, que iría a continuación en el orden original de In Rainbows, es muchísimo más disfrutable que la entrada de “Karma Police” y, para lo obsesivos que son los Radiohead, no creo que un diseño tan complejo como el propuesto para el 01 and 10 pudiera permitir una falla así.

Como se puede ver, la teoría del 01 and 10 no sobrevive dos varitos de análisis. Esto no significa que Radiohead no sea genial, y que yo no sea seguidor de su música (¡hasta tengo el disco que parece plato de Sanborns!), sólo no hay que leer cosas así de extravagantes sin cuestionarlas. Pero, ¿por que no aprovechamos el aniversario del OK Computer y le damos una vuelta al 01 and 10 nomás porque sí? Sirve que le dan una escuchada ustedes y generan su propia opinión. Ya saben, I might be wrong…

