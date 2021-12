100 millones de niños cayeron en la pobreza en menos de dos años por el COVID

Datos lamentables. Recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó un balance del impacto continuo del COVID en los niños, además del camino que hay que seguir para responder y recuperarse.

Resulta que el COVID-19 es la mayor crisis para los niños en los 75 años de la historia de Unicef, lo que puso reversa a lo que se logró a través de los años. Lamentablemente en comparación con 2019, la pobreza en niños y niñas aumentó un 10%, lo que implica que en menos de dos años 100 millones de niños cayeron en la pobreza.

De acuerdo con el análisis de la UNICEF y basándose en tendencias pasadas, lograr una recuperación del COVID-19 en materia de pobreza infantil tomará entre 7 y 8 años, regresando a los niveles anteriores al COVID.

Sin embargo, la cosa se ve mucho más complicada ya que mientras los países más ricos van en el camino de la recuperación, los más pobre cargan en la espalda deudas. Es decir, la tasa de pobreza aumenta en los países de bajos ingresos.

Unicef explica que incluso antes de la pandemia, más o menos mil millones de niños en todo el mundo y la mitad de todos los niños en los países en desarrollo, sufrían de al menos una privación grave, por ejemplo, sin acceso a educación, salud, vivienda, nutrición, agua o saneamiento.

“Lejos de sentirse impotentes ante los desafíos, los niños y los jóvenes de hoy dan la bienvenida al cambio y los desafíos, avanzando con resiliencia y coraje. En lugar de consignarse a sí mismos a un futuro ya determinado, están tomando medidas. La generación joven de hoy tiene más esperanza y confianza en que el mundo se está convirtiendo en un lugar mejor“, señala UNICEF.

COVID-19 is the biggest crisis for children in our 75-year history. We must put children first, now. #UNICEF75 https://t.co/tCMVogs896

— Henrietta H. Fore (@unicefchief) December 9, 2021