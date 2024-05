Lo que necesitas saber: Un —breve— recuento de la deuda que deja la 4T con la comunidad LGBT+ en su actuar por la Diversidad, los espacios y las Leyes pendientes.

Este 17 de Mayo que conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia, la Transfobia hacemos un —breve— recuento de la deuda que deja la 4T con la comunidad LGBT+ en su actuar por la Diversidad.

¿Expectativas no cumplidas por falta de voluntad o por una izquierda conservadora? ¿Qué se espera el próximo sexenio? Como fuera, lo cierto es que las víctimas de la exclusión siguen llenando la estadística.

Foto: Getty Images.

Wendy Guevara lo volvió hacer.

Inundó las redes sociales con su aparición en el concierto de Madonna en la CDMX. La influencer trans dio visibilidad —nuevamente— a un sector de la población donde su esperanza de vida radica entre los 30 y los 35 años debido, entre otras cosas, al crimen de odio; como lo han reportado organizaciones y activistas.



Hace un par de meses y con lágrimas en los ojos, la diputada trans María Clemente García, quien, irónicamente, tomó protesta como integrante de la 4T habló sobre la Ley para Prohibir las Terapias de Conversión:

“Va a terminar la Legislatura y no lo quieren discutir. Ni la derecha, ni la izquierda, es una falsedad. Y yo por eso les digo a la población LGBT+: mejor anulen su voto, no voten ni por Xóchitl, ni por Claudia, porque son una farsa de un lado y del otro”

Por lo anterior, conversamos con la activista Victoria Sámano, quien opinó sobre la deuda pendiente de reconocimiento y protección de este sexenio, particularmente hacia población Trans y en todo el país, como la tipificación del transfeminicidio, reformas al artículo primero de la Constitución para que la identidad de género sea reconocida como una categoría potencial de discriminación, la ley integral trans o los programas sociales.

La fundadora de Lleca, Escuchando la Calle, agrupación que protege a personas LGBT+ en situación de calle, compartió estar de acuerdo con el llamado de anular el voto por parte de la población Diversa, ya que los políticos subestiman el poder político de este sector y con ello presionar a los partidos para que dejen de simular la implementación de acciones afirmativas.

“A pesar de que Morena propuso a dos diputadas trans, para verse incluyentes y que la ciudadanía diga ‘bueno, es el cambio de Morena’… pero no sirve de nada tenerles ahí… muchas personas de la diversidad teníamos mucha esperanza”, dijo Sámano.

—El presidente malgenerizó a la diputada trans Salma Luévano en la mañanera, ¿consideras que existe una izquierda conservadora?

—Pues realmente en México no existe una izquierda, al final de cuenta son los mismos políticos sexenio tras sexenio. No es la izquierda progresista que se ha visto de América Latina.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Victoria Sámano recordó también aquellos episodios de represión en este gobierno, como en la pasada marcha del 31 de mayo, Día de la Visibilidad Trans, fueron violentades físicamente con empujones y rociades con polvo químico de extintores a las afueras de Palacio Nacional por parte de los policías capitalinos.

Gane quien gane, no hay certeza

“No veo a Morena aprobando iniciativas para personas trans, ya ven que Sheinbaum hasta evadió el tema cuando le preguntaron sobre transfeminicidios en el Primer Debate, incluso en CDMX la iniciativa lleva años en el Congreso Local. Ojo, que este tuit no es pa’defender panistas anti derechos, pero Morena tampoco es muy progre”, twitteó Sámano.

De frente a las elecciones la experta expresó que “gane quien gane, no hay certeza”.

La representación de la derecha se ha distinguido por promover el discurso LGBTfóbico y por lo que respecta a Claudia Sheinbaun, pese a que se puede considerar una política sensible a la causa LGBT por su discurso feminista, lo cierto es que dentro de su equipo de campaña está posicionando a personas abiertamente transexcluyentes.

“Yo creo que no va a hacer mucha la diferencia al actual sexenio”.

Foto: Cuartoscuro

Para Victoria Sámano, las personas que han dado muestra de Transfobia al interior de la 4T y cercanas a la candidata son Renata Turrent, Antonio Attolini, Dana Corres, Sabina Berman, Alejandro Armenta Mier, tan sólo por mencionar a algunos; y también están quienes no tienen discurso transexcluyente abierto, pero defienden a quienes si lo hacen como el caso de la diputada y actriz Ana Francis Mor.

La activista percibe que existe un pacto entre personas cisgénero, que, sin importar su orientación sexual, para preservar su interés político y privilegio, más no por una agenda genuina; por ello reconoció que el próximo sexenio seguirá habiendo presión desde los movimientos sociales para obligarles a que legislen: “nos va a tocar seguir saliendo a la calle”.

Salud mental LGBT+ en riesto

Más del 57 por ciento de las juventudes LGBT+ de entre 13 y 17 años consideraron el suicidio, mientras que el 38 por ciento lo intentó según datos de la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ realizada por The Trevor Project, una agrupación dedicada a la intervención en crisis y prevención del suicidio.,

Esta realidad responde a que este sector de la población, particularmente personas no binarias o trans, sin importar su edad, está expuesto a factores de estrés como discriminación, violencia, falta de acceso a derechos, atención médica no adecuada, entre otros; destacó Erika Barrera, directora del Programa de Intervención de Crisis y Prevención del Suicidio para The Trevor Project.

La Maestra en Psicología Clínica y de la Salud explicó que la salud mental de las personas en México se encuentra en estado crítico a nivel general debido al efecto post pandemia, las pérdidas humanas y el impacto económico, social o educativo-

Pese a que existe poca información e investigación al respecto, lo que se puede asegurar es que personas dentro de contextos más vulnerables debido al racismo, el clasismo, el edadismo (discriminación por ser joven o adulto mayor), capaticisimo (presentar alguna discapacidad) y por LGBTfobia; podrían estar más expuestas a una salud mental mayormente mermada, explicó la experta.

Para la especialista en manejo de crisis la salud mental es un concepto de muchas aristas, mismo que conlleva a buscar un equilibrio en la persona desde lo físico, mental y espiritual (no religioso); pues estudios demuestran que la integración de estas tres esferas logra un bienestar y una actitud funcional ante la vida.

Lo que mi boca no puede decir, mi cuerpo lo expresa.

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, la doctora explicó que debido a los sistemas de salud públicos precarios e insuficientes en nuestro país para una atención inmediata, no sólo para la población en general, sino para los grupos más vulnerables anteriormente descritos; el acceso a un servicio de salud mental de calidad representa un privilegio para unos cuantos.

Por otro lado, también se ha percibido que son pocos con experiencia en la atención médica que están capacitados para tratar con personas LGBT+, de ahí que existan quienes prefieran no buscar ayuda por temor a que se les intente realizar alguna de las llamadas —ahora prohibidas— terapias de conversión, dijo Barrera.

A todo lo anterior, la vocera de The Trevor Project hace un llamado para trabajar en conjunto como sociedad pues los contextos que afectan la salud mental de personas Diversas son la escuela, la familia, las redes sociales y los medios de comunicación; de ahí la importancia de reconocer el problema y la urgencia de crear espacios seguros.

“Se debe cambiar el paradigma de que mi hije está mal, lo que está mal en realidad son los usos y costumbres LGBTfóbicos”, comentó.

Usurpación de candidaturas LGBT+

“Se dicen progresistas”, exclamó vía telefónica Azul Gómez Montealegre, fundadora de Colectivo LGBTTTIQ Juntxs Por Oaxaca; al referirse a los partidos políticos, particularmente los autonombrados de izquierda, que imponen a candidatos o candidatas para cubrir la llamada cuota arcoíris, pero que en realidad usurpan esos espacios por personas que no pertenecen a la población Diversa.

“Detectamos a tres personas: una de ellas de Morena, otra del Partido del Trabajo, que supuestamente son de izquierda, y a una más del PRI”, explicó la defensora de derechos humanos al compartir su testimonio para Sopitas.com sobre lo que acontece su estado.

Respecto a Morena dijo que la fórmula completa va por acción afirmativa LGBT+ a la candidatura para diputación local por el Distrito 12 con cabecera en Santa Lucía del Camino, Oaxaca; y que ninguna de las dos, tanto la propietaria (Daniela Taurino), así como la suplente (Keila Beni’ Vargas Aquino), forman parte de la población Diversa.

“Conozco a Daniela Taurino, fue regidora por el PRI y lleva una vida heterosexual, cuando se pasa a Morena, en este trienio fue secretaria municipal de Santa Lucia del Camino y a inicios de año fue Coordinadora Estatal LGBTQ+”. Azul Gómez Montealegre

La activista también recordó que cuando Daniela Taurino estuvo en el ayuntamiento, buscaron un acercamiento con ella y con el presidente municipal de Santa Lucía para la construcción de acciones afirmativas, pero no fueron recibes.

Sobre este mismo caso, Gómez Montealegre recordó también que varias personas de Morena, sobre todo de la Diversidad, rechazaron su candidatura a través de las redes sociales, sin embargo, estas protestas virtuales desaparecieron de un momento a otro, por lo que se sospecha que pudo haber presiones internas entre simpatizantes para detener la protesta.

4t y sus deudas con la comunidad LGBT+ / Foto: Cuartoscuro

En lo que concierne a la usurpación del Partido Trabajo explicó que, aunque el propietario sí es parte de la comunidad LGBT+, la persona que suplanta no lo es: “yo lo conozco, es Alejandro Ojeda, el militó en el PRI, fue casado, tiene una hija, es heterosexual. Tiene novias”.

El PRI también usurpa al presentar una fórmula completa a diputación por acción afirmativa Diversa, pero ninguna de las dos, propietaria y suplente, pertenecen; por lo que, en este caso, la activista con más de 15 años de lucha realizó medios de impugnación al interior del partido, pese a que ella misma es candidata de este partido para concejal por Oaxaca de Juárez.

Soy congruente… pensé que me iban a bajar, pero hasta el momento no he recibido represalias.

Diversos activistas denunciaron los hechos ante el Tribunal Electoral de Oaxaca, pero la autoridad determinó que era improcedente bajo el argumento de que se violentaba la identidad de las personas, “cuando en realidad son ellos porque no respetan la nuestra”, reflexiono Azul caminando rumbo a una cita y bajo el cielo azul oaxaqueño

Gómez Montealegre opinó la falta de interés de los partidos políticos sobre el no respeto a las cuotas, que de por sí son insuficientes, aún y cuando se les señala públicamente, además, contó que esta anomalía ocurre con las demás acciones hacia discapacidad, indígenas y afro descendencia.

“En todos los partidos hay comunidad LGBT+, es lamentable que no les den oportunidad a los verdaderos cuadros”.

