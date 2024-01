No hagan un AMLO: ¿Qué es malgeneralizar y cómo evitarlo?

Lo que necesitas saber: AMLO malgenerizó a la diputada trans Salma Luévano, en un intento por ser, ¿incluyente?

Todo comenzó con un video que ya tiene días, pero que apenas fue citado en X. Más adelante, en la mañanera, AMLO volvió a hablar de esta publicación y terminó por malgeneralizar a su colega, la diputada trans Salma Luévano. ¿Cómo? A propósito de las declaraciones del presidente por acá les contamos qué es malgeneralizar.

Y cómo podemos evitar caer en estos tipos de discriminación hacia las personas trans, no binaries y de la diversidad sexual.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

¿Qué es malgeneralizar y cómo evitarlo?

Malgenerizar es reconocido por la RAE como un neologismo o una calca del inglés “misgender”, que no es otra cosa sino dirigirse o referirse a una persona con un género que no es acorde con el que se identifica.

En otras palabras, malgenerizar es referirnos a una persona con un género que no es acorde con el que se identifica.

Foto: @RAEinforma

Por ejemplo, cuando alguien le dice “hombre” a una mujer trans o “mujer” a un hombre trans. O cuando no respetamos los pronombres de una persona —en casos específicos, de las personas no binaries/binarias.

Aunque es evidente, la bronca con malgenerizar es que con esta práctica caemos en la discriminación.

Sí, discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, comunidades trans y no binarias/binaries porque es una manera de negar su identidad.

Alrededor de la malgenerización giran la desinformación, la discriminación, fobias y violencias que tendrían que ser erradicadas con la información constante y el respeto a las identidades de género.

¿Cómo podemos evitar malgenerizar a las personas? Sencillo: manteniendo respeto hacia su ser. Respetando sus identidades.

En la actualidad, hay un montón de fuentes de información sobre el uso de los pronombres o el respeto hacia la autopercepción de las personas, con las que podemos evitar malgenerizarlas y, de esta manera, no discriminarlas ni violentarlas —acá pueden consultar más ejemplos en esta nota de la Agencia de Noticias sobre Diversidad Sexual (Anodis).

La verdad, se trata de una cuestión de respeto e inclusión entre todas, todos y todes.

¿Qué pasó con AMLO?

Ya que estamos en qué es malgenerizar, les contamos cómo fue que llegamos hasta acá.

Todo fue por un video —musicalizado— que la diputada trans Salma Luévano publicó en X el 3 de enero para mostrar su apoyo a AMLO, quien estaba de gira en Yucatán por el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto.

Foto: @SalmaLuevano

Sin embargo, el ruido mediático comenzó días después cuando varias cuentas en X citaron el video de Salma Luévano, acusando que, supuestamente, AMLO evitó saludar a la diputada una vez que se enteró que era trans.

En corto, la diputada de Morena Salma Luévano respondió a una de las citas, hecha desde la cuenta de Joaquín López Dóriga, con este mensaje:

“El presidente López Obrador sabe que soy una mujer trans y, además, hay un gran respeto mutuo”.

Luévano señaló que esta cita en especial estaba cargada de fobias e ignorancia, por inferir que AMLO la había rechazado sólo por ser una mujer trans.

(De hecho, varias de las citas fueron utilizadas precisamente con una carga y fomento de la discriminación hacia la diputada sólo por su identidad).

Pero el caso no quedó allí. En la mañanera del 8 de enero, el mismo AMLO lo puso en la mesa para criticar al periodista Joaquín López Dóriga por su publicación e intentó enviar un mensaje de inclusión que… no le salió nada bien, al malgenerizar a la diputada.

Acá las palabras de AMLO: “López Dóriga criticándome porque le di un beso a un hombre vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos.

Y saben qué me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale, salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso”.

Foto: Presidencia.

En redes, activistas le indicaron al presidente la importancia del lenguaje y de llamar a las mujeres trans como mujeres, por su nombre e identidad.

Las respuestas de activistas y el caso de Salma Luévano

Mensajes importantes para erradicar el caldo de cultivo de las discriminaciones hacia las personas no binaries, trans y de la misma diversidad sexual —ya sea por las declaraciones de AMLO o por los tuits que surgieron después de que Salma Luévano publicó su video, propiciando la violencia contra la diputada sólo por su identidad.

Foto: @TemistoclesVR

En 2022, el diputado del PAN Gabriel Quadri llamó a Luévano “señor”, insistiendo en una campaña de discriminación que terminó con el funcionario sancionado por el Tribunal Electoral.

