50 datos ociosos que nos sorprendieron de 2021

Sabemos que el 2021 fue un año de locura, que por momentos se nos hizo largo o tedioso y por otros, nomás pasó volando. En el camino surgieron un montón de datos ociosos que te servirán para platicar un rato, ponerte a curiosear o claro… para absolutamente nada.

Entonces, preparamos una lista de 50 descubrimientos o revelaciones que pasaron en el año, así que vámonos sin introducción. ¡Córrela!

1: ¿El animal más borracho? El hámster

¿Por qué empezamos con esa? No tengo ni la menor idea. Un estudio de la Universidad de Alaska descubrió que los animales que más aguantan el alcohol en el mundo son los hámsters y pueden echarse cerca de 18 gramos por kilogramo, de su peso, al día. Ese es el equivalente a que un humano se tomara 2 litros diarios de bacachá.

Se cree que es por su capacidad de almacenar comida en los inviernos y cómo es que su hígado está desarrollado para aguantar sin broncas los efectos de la fermentación... y claro, también les da sed de la mala.

2: Y nosotros no nos quedamos atrás

Estiman que en este 2021 se bebieron 182 millones de kilolitros de cerveza en todo el mundo.

Cada kilolitro son mil litros de la deliciosa bebida y calculándole que en el mundo somos 7 mil 900 millones de personas —contando a los menores de edad— podemos decir que nos tomamos, en promedio, 23 litros en el año. Cerca de un six de latas al mes. ¿Quién de ustedes anda arriba del promedio?

3: Descubrieron una bodega de vinos milenaria

Hablando de bebidas alcohólicas, unos arqueólogos en Israel descubrieron, en este 2021, una fábrica de vinos de más de 1500 años de antigüedad. Estaba activa en la época del Imperio Bizantino… ¿lo más increíble? La habían buscado por siglos.

Resulta que ahí se producía el “Vino de Gaza”, un popular vino blanco que se llevaba hasta el Mediterráneo y que habíamos leído de sus halagos en la antigua literatura.

4: ‘Spider-Man: No way Home’ fue la película más taquillera

Sí, como seguro se lo imaginaban —hasta golpes vimos en las filas para conseguir un boleto—, la más reciente película de Spider-Man fue la cinta más taquillera del año… con todo y que se estrenó hasta diciembre.

Calculan que, hasta estos momentos, a recaudado más de mil 054 millones de dólares ($1,054,431,855) en todo el mundo.

5: Sia, la cantante, dirigió la peor película del año

¿Recuerdan a la cantante y compositora Sia? ¿Aquella que no dejaba que se le viera el rostro y cantaba la de Chandelier? Pues en 2021 debutó como directora de cine y se ganó un poco prestigioso premio. Según el sitio IMDB, su ópera prima es la película peor calificada del año.

La película se llama ‘Music’ y explora la relación de dos hermanas, con temas como la sobriedad o el espectro del autismo.

6: Encontraron un dinosaurio gigantesco… y le pusieron Cooper

Arqueólogos de Australia encontraron lo que podría ser el dinosaurio más grande de la historia en la región y lo bautizaron como Cooper.

Es de esos que tienen el cuello largo —saurópodo, para los clavados— y era absolutamente gigantesco. Estiman que medía más de 6 metros de altura hasta el lomo, cerca de 30 metros de cola a nariz y que probablemente pesaba hasta 74 toneladas, “el equivalente a 1400 canguros”, escribieron los científicos australianos.

7: Se rompió el récord del internet más rápido

Qué envidia. Mientras uno anda acá viendo cómo se le traba el Netflix o con el Zoom pixeleado para que corra sin problemas, unos científicos en Japón pulverizaron el récord del internet más rápido en la historia, duplicando la antigua medición más veloz.

Ayudados de una cantidad ridícula de tecnología y hardware, alcanzaron una velocidad de 319 terabits por segundo.

8: La NASA le apuntó a un asteroide, tipo Bruce Willis

En este año no nos faltaron los chistes de Armageddon y es que la NASA lanzó —en noviembre de este 2021— el proyecto DART, conocido como la abreviación en inglés de la Prueba de Redireccionamiento Doble de Asteroides. ¿Y eso qué hace?

Los científicos lanzaron una nave con dirección a un asteroide llamado Dimorphos, que a su vez órbita un asteroide más grande llamado Didymos, con la intención de impactarlo y que cambie ligeramente su trayectoria. Chance nos sirve en el futuro próximo eso de las carambolas espaciales.

9: El primer viaje de turistas al espacio

Ya que andamos en esas, en este 2021 vimos romper una importante barrera para el futuro y es que presenciamos, desde nuestras pantallas, el primer viaje de turistas al espacio cuando despegó la misión Inspiration4 a bordo de un transbordador de SpaceX.

Ninguno de los cuatro pasajeros era astronauta certificado, todos eran civiles y se aventaron tres días en órbita. Eso sí, barato no estuvo el boleto.

10: El Telescopio más avanzado en la historia

Ya cuando cerrábamos el año, también habrá que recordar que vimos el despegue del telescopio más avanzado en la historia: el Telescopio James Webb que emprendió su camino espacial a la observación interplanetaria. Una apuesta ridículamente emocionante para la exploración humana.

¿Su misión? Revisar las ondas infrarrojas y estudiar los primeros objetos luminosos y sus rastros de 13.5 billones de años: mundos distantes, agujeros negros y por supuesto, las sacudidas del Big Bang.

11: Cosecharon chiles en el espacio para completar un taco

Hablando de verdaderos descubrimientos, en la Estación Espacial Internacional por fin se comieron un verdadero taco y es que después de años de usar tortillas como una de las principales fuentes de alimento —por ser tan prácticas—, por fin pudieron comerse un chile en gravedad cero.

Cuatro meses se tardaron en que el experimento PH-04 rindiera frutos y se cosecharan chiles verdes en el espacio.

12: Podríamos tener catsup en Marte

La famosísima marca Heinz, conocida por su tradicional salsa catsup, presentó una investigación bastante interesante en este 2021.

Pasaron dos años creciendo tomates en condiciones que simulaban al crudo planeta Marte y luego las procesaron para poder embotellarla al vacío. ¿Es ridículo? Bastante… pero al mismo tiempo se trata de un tremendo avance en la agricultura interplanetaria.

13: Una canción de Olivia Rodrigo sonó 8 mil años en Spotify

Vamos a volvernos locos con los números para contarles que Olivia Rodrigo —una cantante californiana de 18 años— tuvo la canción más escuchada en este 2021, según la plataforma Spotify. Sin embargo eso no es lo más impresionante.

La canción se llama Drivers License y dice la plataforma que fue reproducida mil 100 millones de veces. Si consideramos que la rola dura 4 minutos —vamos a perdonarles los segundos de intro—, podríamos calcular que la canción sonó 8 mil 300 años consecutivos. Si las hubieran puesto en repeat.

14: Lo que más buscó el mundo en Google: Afganistán

Pocas cosas nos sirven para conocer mejor los intereses mundiales que todo lo que buscamos en nuestros teléfonos y computadoras y en este último año, el planeta decidió conocer mejor lo que pasaba en Afganistán. Ya saben, con la llegada del Talibán y el complejo contexto histórico.

Las búsquedas de la nación asiática en Google superaron a cualquier otra a nivel mundial. Sí, incluso a las de la pandemia.

15: Empezar un negocio fue más googleado que buscar trabajo

Aprovechando que andamos en esas, en este 2021, aparentemente, al mundo entero le picó el mosquito del emprendimiento y la mentalidad de tiburón. Según Google Trends, las búsquedas de “cómo empezar un negocio” superaron a las búsquedas de “cómo buscar trabajo” por primera vez en la historia reciente.

Una situación representativa pues la situación laboral en el mundo se llevó varias sacudidas. Hablando de…

16: El 38% admitió trabajar desde la cama y pues… sí

No voy a admitir que esto se está escribiendo en posición horizontal, pero piénsenle que son 50 datos ociosos y uno sí se pone a buscar los lugares más cómodos en el Home Office para darle rienda suelta a la chamba… y además, no estamos solos en esta curiosidad.

Según un estudio reciente, el 38% de los trabajadores a distancia admitió —palabra clave, porque seguro son más— que se conectaba desde su cama.

17: ¿El año de las renuncias?

Esta noticia es medio “gabacha” y sabemos que las condiciones cambian, pero un extraño fenómeno empieza a llamar la atención del mundo y es que el movimiento laboral está cobrando fuerza en Estados Unidos y millones de trabajadores han decidido renunciar a sus empleos en búsqueda de mejores condiciones, satisfacciones personales o salud mental.

Esta sacudida se empieza a conocer como la “Great Resignation” y van casi 5 millones de personas que dejan sus trabajos.

18: La app más descargada fue… ¡TikTok!

Digo, a nadie sorprende escuchar este dato curioso y es que sabemos de la popularidad de locura que TikTok está gozando en el mundo digital. Lo que sí nos sacó un susto fue la cantidad de veces que la descargamos.

En total, la aplicación de origen chino tuvo 586 millones de descargas sumando Android y iOS.

19:… y vaya que la usaron, eh

Aprovechando que estamos hablando de TikTok, también vale la pena mencionar que vaya que la gente la utilizó muchísimo en este 2021. Ya sea para aprenderse un baile, buscar detalles curiosos o entumirse el pulgar de tanto scrollear.

El chiste es que la aplicación tiene 732 millones de usuarios y en promedio cada uno pasa 89 minutos diarios viendo su contenido. Es casi como echarse una peliculita todos los días, ¿no?

20: ¡Curaron a un paciente de diabetes!

Esta es para enmarcarla y la verdad podría ser un avance histórico para la humanidad y es que, en este 2021, curaron por primera vez a un paciente de diabetes.

Se trata de un señor de 64 años que se inscribió en un tratamiento experimental para buscar la cura de la diabetes y ahora su cuerpo, por sí mismo, controla los niveles de azúcar e insulina. Es una búsqueda de cinco años así que hay que llevara con calma pero vaya que emociona.

21: El primer trasplante doble de brazos y hombros

Hace 23 años un hombre en Islandia perdió los dos brazos en un accidente de trabajo, pero en las primeras semanas de este año participó en una operación que está haciendo historia.

Es el primer trasplante doble de brazos y hombros. Pasaron algunos meses de recuperación y falta un largo camino de terapias, pero si lo siguen en su cuenta de Instagram verán que ya puede doblar los codos, hacer ejercicio, comer una sopa por su cuenta y abrazar a su bebé.

22: Desmintieron que el queso sea malo para la salud

Desde hace algunos años hemos escuchado que el queso no es la mejor idea en nuestra dieta para cuidar la figura, bajar algunos kilos o simplemente mantener las arterias lo menos destapadas posible. Todo eso lo desmintieron este año.

Los científicos descubrieron que no es precisamente una “súper comida”, pero el queso es neutral en el aumento de peso o la salud. A menos que sean intolerantes a la lactosa, claro. Acá pueden checar el estudio completo.

23: Discuten si la pizza es un “perfecto” desayuno completo

Cada quien sus gustos, pero los nutriólogos estadounidenses tuvieron una revelación interesante en 2021. Según ellos, la pizza es un desayuno completo.

Comentan que una rebanada de pizza tiene más grasa y menos azúcares que los platos de cereal, entonces estarías evitando los subidones de azúcar. También tiene más proteína que un desayuno tradicional por lo que, dicen, satisface tu apetito por más tiempo, impidiendo que comas entre comidas.

24: El Juego del Calamar fue la serie más vista en la historia de Netflix

Esa seguro se la imaginaban, con tantos memes, comentarios y parodias por absolutamente todos lados. El Juego del Calamar, la serie de Netflix originada en Corea del Sur, se convirtió en la serie más vista en toda la historia de la popular plataforma de streaming.

Según las cuentas oficiales, hasta octubre, había llegado a 111 millones de hogares.

25: … e hizo que muchasmil personas quisieran aprender coreano.

El impacto del Juego del Calamar —más allá de un titipuchal de disfraces en octubre— fue tal que la aplicación de Duolingo, una escuela digital para aprender, perfeccionar y practicar idiomas, reportó un aumento impresionante en el número de personas que querían aprender coreano.

Cerca de 8 millones le entraron a ese idioma y reportaron que creció en un 76% en su popularidad.

26: BTS rompió un codiciado récord de YouTube

Aprovechando que estamos platicando del boom surcoreano, en este 2021, el ultramegafamoso grupo de K-Pop llamado BTS rompió un codiciado récord en YouTube convirtiéndose en el video más visto durante las primeras 24 horas de su estreno.

El video oficial de su rola Butter tuvo más de 108 millones de reproducciones en el primer día.

27: El tuit con más likes fue de Joe Biden

Sí, suena aburrido saber que el tuit con más likes del 2021 terminara siendo de política, pero bueno: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleva cerca de 4 millones de corazoncitos con un breve mensaje que escribió cuando apenas comenzaba el año y su estancia en la Casa Blanca.

“Es un nuevo día en América”, fue el gustado mensaje.

28: Doblete de Cristiano ganó en Instagram

Aunque su Manchester United anda de capa caída y su salida de la Juventus estuvo medio amarga, Cristiano Ronaldo sigue rompiéndola en la cancha y en redes sociales. El serresiete tuvo la fotografía con más likes en Instagram durante 2021, ganándole a otros fuertes nombres del laik como Kardashian, Jenner o Ariana Grande.

Juntó más de 32 millones de likes cuando publicó, junto a Georgina Rodríguez, que están esperando gemelos.

29: Los Juegos Olímpicos 2020… sucedieron en 2021

A final de cuentas los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 sí se llevaron a cabo… nomás que en 2021. Además de las emociones y las divertidas desveladas que nos pusimos, resultó ser la primera vez en la historia que se pospusieron unos Juegos Olímpicos y quedará para el recuerdo que los organizadores no quisieron actualizarle el año.

Los Olímpicos de 1916, 1940 y 1944 siguen siendo las únicas ocasiones que se canceló el evento.

30: ¿Qué pasó con los condones olímpicos?

Se sabe que una de las grandes curiosidades olímpicas está en la cantidad de hormonas que fluyen por los cuartos. Este año, con eso de la distancia, parecía cosa complicada. Comenzó con la aparición de unas camas que impedían el delicioso y después todos nos preguntamos: ¿qué pasará con los miles de condones que siempre regalan? Pues sí lo hicieron.

Cumpliendo con la tradición, en Tokio 2020 repartieron más de 160 mil condones gratuitos… aunque pidieron no estrenarlos en la Villa Olímpica. Ja.

31: El país más chiquito en ganar medalla

El país europeo de San Marino tiene apenas 34 mil habitantes y para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 enviaron a cinco atletas a competir. Sin embargo, en un momento de curiosidad histórica consiguieron su primer presea en la justa y se convirtieron en el país más chiquito en subirse al podio.

La encargada fue Alessandra Perilli, una tiradora que se ganó el bronce.

32: El primer oro compartido en más de un siglo

Se que nadie me preguntó, pero este es mi momento favorito del 2021 y llevamos más de 2 mil palabras así que me merezco este espacio: en este año vimos la primer medalla de oro compartida en más de un siglo de eventos olímpicos de atletismo —la última fue en 1912. Y sí, fue en la histórica final de salto de altura.

El italiano Gianmarco Tamberi y el qatarí Essa Barshim compartieron la presea dorada cuando empataron en la marca de 2.37 metros. La historia es increíble y acá se las contamos completa.

33: Hicieron el set de LEGO más grande de la historia

Si creen que me tardé escribiendo estos 50 datos ociosos sobre descubrimientos, revelaciones y curiosidades del 2021, espérense a saber cuánto se tardarían en armar el que se considera el set de LEGO más grande en toda la historia. Tiene más de 9 mil piezas y lo más padre es que está comercialmente disponible para armarlo nosotros.

Es una recreación del Titanic que se lanzó en este año y es un espectáculo. Mide más de un metro, es una escala de 1:200 con el original y tiene todos los apartados del crucero histórico incluyendo escalinatas o salones. Nomás le faltan Rose y DiCaprio.

34: El Pentágono habló oficialmente de OVNIs

No me quiero poner muy “I Want to Believe”, pero esto es un asunto bárbaro. Después de décadas de presión —de conspiraciones o teorías alocadas—, el Pentágono, la CIA y las agencias de inteligencia en Estados Unidos hablaron oficialmente de los avistamientos de Objetos Voladores No identificados (OVNI).

No dijeron mucho y apenas anunciaron la creación de un equipo especializado, pero su mención es importantísima: ya no es más un asunto tabú. Es investigación formal.

35: La UNESCO hizo unas “Leyes” para la Inteligencia Artificial

¿Les suena como a las Leyes de la Robótica de los mundos de Asimov? Pues, por ahí va.

La UNESCO trabajó dos años en establecer un conjunto de reglas mundiales para la aplicación de la Inteligencia Artificial en el futuro humano. Son poquitas pero importantes: protección de datos, vigilancia masiva, rendición de cuentas y la lucha en el impacto ambiental.

36: Crearon una pantalla que imita sabores

Lamer una pantalla y que pueda transmitir los sabores que aparecen en las imágenes podría ser una realidad en los próximos años. Una realidad que absolutamente nadie pidió, pero realidad a fin de cuentas.

Todo está desarrollándose en Japón y el prototipo se llama TTTV por Taste the TV, pero apenas tiene 10 sabores en su catálogo. Los creadores esperan que puedas probar restaurantes al otro lado del mundo con solo lamer tu pantalla, pero… las mentes malévolas del mundo solo están pensando en sabores terribles que te puedas encontrar. Yuck.

37: Vimos a un mono jugar ‘Pong’ con la mente

En otro de esos avances científicos que nos sacaron muchísimo de onda en este 2021, está el desarrollo de Neuralink y sus interfaces de conexión entre cerebro y pantalla que dieron un brinco impresionante este año. Y lo hicieron con un escalofriante video.

Vimos a un mono jugar el clásico videojuego ‘Pong’ utilizando un chip que recabó información de los impulsos cerebrales para controlarlo. Una locura.

38: Un puente rompió récords de impresión en 3D

Después de seis años de trabajo y espera, por fin vimos el primer puente metálico —creado en impresión 3D— colocarse sobre los canales de Ámsterdam, en Países Bajos.

El puente mide 12 metros y la gracia, más allá de su forma futurista, es que podría ser un cambio de paradigma en la construcción de estructuras públicas: fue más barato, fue más eficiente y gracias a su poco desperdicio de materiales, también fue muy poco contaminante.

39: ¿El blanco más blanco?

No hablamos de Diego Schoening y mucho menos del detergente que promocionaba… sino de un avance en el color que se creó en este 2021.

Utilizando sulfato de Bario, ingenieros de la Universidad de Purdue desarrollaron la pintura más blanca en la historia. Contaron que tiene la capacidad de absorber el 98% de la luz solar y por ende, refrescar todas las estructuras que pinte con tanta eficiencia que, dicen, equivale a un aire acondicionado.

40: Frozen ayudó a resolver uno de los grandes misterios del siglo XX

La película de Frozen —sí, la de las hermanas Elsa y Anna— ayudó a resolver el grandísimo misterio del Incidente del paso Dyatlov, cuando un grupo de exploradores en los Montes Urales a finales de los 50 murió en condiciones que, hasta este 2021, eran extremadamente sospechosas.

Usando los códigos de la película para animar la nieve, lograron explicar que fue una extraña e inesperada avalancha la causa de ese incidente.

41: Bitcoin a millón y medio

Hablando de récords, datos curiosos u ociosos, obviamente tenemos que hablar de la locura de precios que alcanzó el Bitcoin en este año.

Después de muchas semanas de récords a lo largo de los meses, en noviembre de 2021 vimos que la criptomoneda más reconocida en los mercados internacionales alcanzó un valor de 68 mil dólares. Si eso lo cambiamos a pesos, alcanzó el millón y medio en moneda mexicana. Mocos.

42: ¿La inversión más exitosa? La del meme de Doge

Siguiendo con las rarezas del 2021 no podemos dejar de lado que una de las inversiones más exitosas que se pudieron hacer durante el año fue la de la criptomoneda basada en memes llamada Dogecoin.

Se creó a finales de 2013 como una moneda derivada de Litecoin pero en estos últimos 12 meses agarró fama, popularidad y muchos, pero muchos, dólares. En un conteo reciente se dieron cuenta que el valor de esta criptomoneda aumentó un 4132% de valor en tan solo este tiempo. Mocos.

43: Pagaron casi 70 millones de dólares por… ¿este NFT?

Antes de este año poco habíamos escuchado o platicado de los NFT o Tókenes No Fungibles (acá te contamos toda la historia), pero el chiste es que en 2021 la rompieron. Se hicieron ultrafamosos y algunos alcanzaron costos ridículamente altos.

¿El récord de este año? Es esta imagen del artista Beeple que se llama The First 5000 Days. En una mañana de marzo nos enteramos que alguien pagó poco más de 69 millones de dólares por los derechos digitales de esa imagen. Rompiendo todo lo que conocíamos y poniendo el mercado de los NFT en los reflectores.

44: Pagaron dos millones de dólares por un Super Mario Bros.

A pesar de que existen emuladores, de que lo podemos bajar en el celular o que casi casi viene gratis con la suscripción del Nintendo Switch, alguien pagó dos millones de dólares por una copia del clásico Super Mario Bros.

La gracia de este objeto de colección es que la caja se encuentra en perfectas condiciones y que el videojuego que se estrenó en 1985 jamás ha sido abierto —algo extraño para estos gustos. El récord anterior se había roto también este año con una copia del Zelda que casi alcanza el millón de dólares.

45: ¿La ciudad más visitada del mundo? En Tailandia

Uno se imagina París, Nueva York o Londres, pero nuestra mirada puesta en Europa recibió un zape con este dato ocioso del 2021 y es que según el estudio de Índice de Destinos Globales, que mide a las ciudades de acuerdo a los turistas que reciben, la número uno está en Tailandia.

Sí, fue Bangkok y recibió casi 23 millones de turistas internacionales.

46: Detroit fue nombrada la peor ciudad deportiva

Esta noticia está enfocada en los deportes estadounidenses, pero cualquiera que los siga sabrá que los equipos de Detroit son una vergüenza para las ligas profesionales que consumimos como la NFL, la NBA, las Ligas Mayores o incluso el Hockey. La cosa es que en este 2021 se la volaron.

Los Pistons de asketball, los Red Wings de hockey, los Lions de futbol americano y los Tigers de beisbol llevan tres años consecutivos en que todos los equipos tienen más derrotas que victorias. Una racha negativa sin precedentes.

47: La ganadora del US Open jugó nomás para comprarse unos audífonos

En donde sí salieron las cosas bien fue en el US Open de este año y es que una joven maravilla, Emma Raducanu, se coronó después de un torneo espectacular.

La curiosidad es que la tenista británica tiene apenas 18 años y su victoria en el torneo fue tan sorpresiva que ella misma confesó que únicamente se había inscrito en las rondas previas para poder comprarse unos nuevos audífonos. Terminó ganando casi 3 millones de dólares.

48: Un tren para unirnos a todos

Una noticia salida del mundo empresarial también sorprendió a propios y extraños: la creación de la Canadian Pacific Kansas City Limited (CPKC), una compañía de ferrocarriles que unió dos grandes conglomerados por casi 31 mil millones de dólares.

¿La gracia? Esto unirá las vías existentes y tendremos un ferrocarril que empiece en Veracruz, en México, y termine en Montreal, Canadá. Una locura.

49: La persona del año fue un millonario

Polémicas no nos faltaron y una de las más crispadas vino a raíz de una decisión de la revista TIME. Según la publicación histórica, Elon Musk —el hombre detrás de empresas como Tesla, SpaceX o PayPal—, fue nombrado como La Persona del Año.

Entre sus logros, está haberse convertido, según la inflación, en el hombre más rico en toda la historia estadounidense.

50: Richard Scott William Hutchinson cumplió un año

¿Quién es Richard Scott William Hutchinson? Pues es un pequeño bebé estadounidense que en este 2o21 cumplió un año de vida. ¿Por qué esto es importante? Pues porque es el humano más prematuro en toda la historia en sobrevivir.

Richard nació a las 21 semanas de gestación —¿cuatromesino?— , siendo 131 días prematuro. Cuando nació pesaba 300 gramos y medía menos que una lata de sopa Campbells. Su supervivencia es un logro médico impresionante y su sonrisa, ver que está bien en las fotografías, lo hace todavía más emocionante.