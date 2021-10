¡Ora, ora! Un gobernador de Irán fue abofeteado en plena toma de protesta

Neta que si no viera la escritura árabe, persa o lo que sea detrás de los hombres que protagonizan el video, hasta pensaría que es algo que no podría ocurrir en otro lugar que no fuera mi México. Pasó en Irán, y tal como leíste en el título, un recién nombrado gobernador fue abofeteado en plena ceremonia de investidura… el video ya se hizo viral.

Lo sabemos, seguramente nunca has escuchado el nombre de Abedin Khorram, pero de ahora en adelante lo medio recordarás porque es él quien protagonizó este peculiar y (por qué no decirlo) muy penoso caso.

Abedin Khorram, el gobernador de una provincia de Irán al que agredieron en plena ceremonia

Resulta que Abedin Khorram solía ser un General de la Guardia Revolucionaria de Irán, pero hace no mucho fue nombrado como nuevo gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, localizada al noroeste de ese distante país.

Y justo este sábado (23 de octubre) tuvo lugar su ceremonia de investifura —lo que vendría siendo su toma de protesta acá en México—. Pero en lugar de que el evento quedara en la memoria por las promesas falsas de un mejor gobierno bajo su cargo, fueron las bofetadas que le dieron lo que llamó la atención de todo el mundo.

Mientras el ahora gobernador de Irán dada su discurso, un hombre apareció en el escenario donde él estaba y sin mediar palabra alguna comenzó a sutirle unas buenas bofetadas. No duró mucho la agresión, porque obviamente la seguridad del lugar actuó de volada y evitó que los golpes continuaran.

Checa el video de la agresión contra este político iraní

Pero el daño ya estaba hecho y el video le anda dando la vuelta al mundo gracias a las benditas redes sociales. Por acá lo tenemos para que tú también veas la bofetada que se llevó el señor Gobernador, agresión que resonó con todo porque el golpe fue justo cuando Khorram estaba frente al micrófono.

Español: El gobernador provincial de Irán Abedin Khorram abofeteado en una rara brecha de seguridad. pic.twitter.com/KGORXI0xfa — Zaskabot.V33 (@zaskabot) October 23, 2021

Según informan medios internacionales como Infobae, el ahora gobernador aseguró que no conocía al hombre que lo abofeteó en pleno escenario, pero la agencia de noticias oficial de Irán, IRNA, tiene otros datos. Dicha agencia identificó al agresor como un exmiembro de una célula de la Guardia Revolucionaria, célula que Abedin Khorram dirigió por algunos años.

Por ahora atribuyen el ataque a “motivos personales”.