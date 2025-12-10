Lo que necesitas saber: Salió el peine y Adán Augusto confirmó que él había enviado los ejemplares. Dijo, con su propio dinero.

Nada mejor en estas fiestas decembrinas que… regalar miles de libros de AMLO en el Senado, chance eso pensó Adán Augusto López, quien fue noticia la noche del 9 de diciembre cuando confirmó que él había enviado un montón de cajas con ejemplares de ‘Grandeza’, el nuevo libro del expresidente.

Por acá les contamos qué pasó con los libros —porque en un inicio todo mundo se contradijo— y más o menos de cuánto fue el gasto, además de sacar la equivalencia con el sueldo del ya polémico Adán Augusto.

Foto: Fox

¿Qué pasó con los libros de AMLO?

La tarde del 9 la periodista Leti Robles publicó fotos de la llegada de un buen de cajas con ejemplares de ‘Grandeza’ a las oficinas de los 67 senadores y senadoras de la bancada de Morena.

Y la verdad es que este envío agarró en curva a muchos por la cantidad de libros. ¿Quién enviaría tantos ejemplares y para qué?

Foto: @androaguilar-@Pajaropolitico

Entonces, circularon varias versiones: que los libros los había enviado Adán Augusto, que no se sabía e incluso, de acuerdo con Animal Político, el senador Eugenio Segura llegó a decir que él los pagó para promoverlos en Quintana Roo, estado que él representa.

Al final, Adán Augusto López confirmó que él mandó los ejemplares de ‘Grandeza’ —por cierto, las cajas tenían la carta de presentación del senador tabasqueño.

¿Cuántos libros envió y… en cuánto?

Resulta y resalta que cada oficina de los 67 integrantes de la bancada de Morena en el Senado recibió 13 cajas con 20 libros. O sea, 260 ejemplares en total.

Si multiplicamos los 260 ejemplares por las 67 oficinas tenemos que se entregaron 17 mil 420 libros.

Ahora bien, el precio comercial de ‘Grandeza’ es de 448 pesos multiplicados por los 17 mil 420 libros nos da un gasto de 7 millones 804 mil 160 melones.

Foto: @adan_augusto

Si tomamos en cuenta el sueldo de Adán Augusto como senador —131 mil 700 pesos brutos mensuales (sin tomar en cuenta prestaciones), lo que daría un millón 580 mil 400 pesos al año— sabemos que con un año de chamba en el Senado no le salía para hacer este regalo a sus compañeros de bancada.

Para que su sueldo bruto como senador le alcance, Adán Augusto tendría que trabajar unos 5 años y juntar 7 millones 902 mil pesos para ese único fin.

(Aunque el senador ha tenido otras fuentes de entrada de dinero como los 79 millones de pesos recibidos de empresas privadas, una de ellas señaladas como empresa fantasma, que no presentó en sus declaraciones patrimoniales).

Foto: Manual de remuneraciones de las senadoras, senadores.

Esto lo mencionamos porque López aseguró que él pagó con su propio dinero los más de 17 mil ejemplares.

¿Y para qué hizo este regalo? Según Adán Augusto, no hay una orden especial para estos libros, el chiste es que los senadores y las senadoras los tengan, tal vez para que vayan a sus estados y los distribuyan o, en todo caso, los regalen a simpatizantes y cuates.

Pééérense, dijo Adán Augusto

Pues sí, un día después de que esta noticia estuviera por todos lados y con los cálculos hechos, el exsecretario de Gobernación aseguró que todavía no paga los miles de ejemplares y que tampoco habían sido tantos.

De hecho, aseguró que pactó la compra de los libros a precio de producción. Según el también exgobernador de Tabasco, cada ejemplar salió en poco más de 100 pesos.

Foto: @letroblesrosa

Aun así, el gasto implicaría al menos un millón 742 mil pesos. Lo que equivale a poquito más de un duro año de trabajo en el Senado, como les contábamos acá arriba. ¿Ustedes qué dicen?

‘Grandeza’

Es el nuevo libro de AMLO, quien el 30 de noviembre de 2025 reapareció de manera publica justo para anunciar que ‘Grandeza’ iba a salir a la venta.

Y, de acuerdo a la sinopsis, el libro aborda la vigencia de México y sus civilizaciones originarias, en medio del sometimiento histórico.