¿Mensaje de paz? Talibanes obligan a conductor de televisión pedir a la gente que ‘no tenga miedo’

Después de entrar a Kabul, el Talibán organizó una conferencia con medios internacionales donde prometió que habría amnistía tanto para las mujeres como opositores, todo en son de paz. Sin embargo, conforme avanzaron los días comenzaron los reportes del asedio de los talibanes a periodistas y pues… algo inaudito pasó en el programa Peace Studio de Afghanistan TV.

Visiblemente asustado, rodeado del Talibán —militantes armados y todo el asunto—, el conductor Mirwais Heidari Haqdoos repitió un mensaje bien cuestionable para la población afgana.

¿Qué dijo? A grandes rasgos, Mirwais Heidari Haqdoos pidió a la población —a nombre del Talibán— que no tuviera miedo…

De acuerdo con la DW de Brasil, todo sucedió el viernes 27 de agosto, cuando un programa de debate político “abrió” sus puertas al Talibán y ahí, en medio de ocho talibanes, el conductor Mirwais Heidari Haqdoos tuvo que echarse un mensaje para ¿calmar? a la población.

Sí, el mensaje estuvo lleno de elogios para el Talibán o el nuevo gobierno —el llamado Emirato Islámico de Afganistán— y la petición para que la gente no tenga miedo de este grupo fundamentalista y que, de paso, coopere con él.

A pesar de que se trataba de un mensaje formal, lo cierto es que estas imágenes resultan perturbadoras y así lo han enfatizado los y las corresponsables en Medio Oriente y medios internacionales.

Ver el miedo del conductor, intentando dar un supuesto mensaje de paz secundado de un grupo Talibán armado es sólo una muestra de la compleja situación que vive Afganistán.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021