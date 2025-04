Lo que necesitas saber: Hace un año, en mi colonia nos llenamos de agua contaminada: 12 meses después siguen escondiendo qué pasó y cómo pasó.

Hace un año contaminaron el agua de mi colonia. Bueno, en realidad, el agua contaminada se reportó en las casas de miles de personas que viven en al menos 5 colonias de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX.

En su momento fue todo un escándalo, ¿lo recuerdan?

Foto: Raúl Fernández // Vecinos de la Benito Juárez se manifestaron en Insurgentes por el agua contaminada.

El agua contaminada de la Benito Juárez olía a gasolina o a insecticida. A los vecinos nos resecaba las manos, la comida hacía daño e incluso las mascotas se enfermaban.

Ha pasado un año y la situación sigue estando escondida. Ninguno de los Gobiernos puede decir qué fue lo qué pasó, qué sustancia contaminó el agua o cómo llegó a nuestras casas.

Siguen escondiendo qué pasó con el agua contaminada de Benito Juárez

Ni el Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, ni el Gobierno de la CDMX y tampoco las autoridades encargadas del agua en la Ciudad me pudieron decir qué pasó con el agua contaminada de mi colonia.

En serio. Se los acabo de preguntar.

En una Solicitud de Transparencia —con folio 090163225000204— el Gobierno de la Ciudad de México me dijo literalmente que no era su competencia. O sea, que mejor me fuera a otra ventanilla.

Jefatura de Gobierno de CDMX me manda a otra ventanilla

Me mandaron con la alcaldía Benito Juárez o con la Secretaría de Agua de la Ciudad de México. A ver quién me contesta. Eso hice.

La alcaldía Benito Juárez me contestó —con folio 092074025000745— que sí habían recibido mis preguntas sobre el agua contaminada, pero no me dieron ninguna respuesta. El equivalente burocrático de las dos palomitas del WhatsApp.

Benito Juárez en su folio de “respuesta”

El antiguo Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) me respondió… pero tampoco me dijo nada.

No saben qué pasó, ni cómo pasó… pero algo pasó

El SACMEX —que ahora tiene diferente nombre y es una Secretaría— me respondió que no sabe qué pasó, que tampoco sabe cómo pasó e incluso me dijeron que no tienen idea qué sustancia era la que desató la crisis de agua contaminada en mi colonia de la Benito Juárez.

Bueno, me dijeron que lo siguen averiguando. Esto respondieron:

Sobre la sustancia: “se realiza un programa especial para identificar los cambios en las propiedades organolépticas”.

Sobre lo que pasó: “se llevan a cabo las investigaciones pertinentes de los probables responsables”.

Además, me compartieron los resultados de las 2,298 pruebas de agua contaminada en la Benito Juárez. Un documento de 62 páginas.

En estas pruebas se puede ver que algo sí pasó con el agua en mi colonia.

El reporte de la Del Valle Centro supera los límites de pH y de colores abnormales

Aunque la gran mayoría de las pruebas están dentro de los estándares, el 12% de las muestras señalan que el agua estaba arriba de los 8.0 pH, en los límites superiores del agua para consumo humano. Otras, de plano lo superaban.

Sin información, pero la siguen cobrando

Desde que el agua de mi colonia se fue al traste no hemos recibido información concreta; sin embargo, lo que sigue llegando con perfecta claridad es el recibo por los Derechos de Suministro de Agua.

En este año he pagado cerca de 1,500 pesos —250 pesos bimestrales.

¿Un memecito clásico para amenizar cada bimestre?

Pero esta nota no es mi diario. Es un asunto que nos interesa y nos cuesta a todos.

A pesar de los problemas constantes de agua en la Ciudad de México, la mala calidad, la escasez o las crisis “temporales” como el agua contaminada de la Benito Juárez, los chilangos pagamos 8 mil 060 millones de pesos por Servicios por el Suministro de Agua tan solo en 2024.

Esa cifra representa el 6.5% de todos los ingresos locales recaudados por la CDMX el año pasado.

Si les dan flojera las matemáticas. A pesar de no tener información clara, de no tener servicio regularmente o de que más de medio millón de chilangos tenemos carencias en los derechos más básicos… pagamos, por ello, 6 de cada 100 pesos de los ingresos del Gobierno de la CDMX.

Los responsables no dieron respuestas, pero ahí siguen

Aunque —supuestamente— la investigación sigue en curso, algunos de los principales responsables del agua contaminada de Benito Juárez no han dado respuestas, pero se mantienen en el ojo público.

Martí Batres ahora es director del ISSSTE // Foto: @martibatres

Martí Batres era el jefe de Gobierno de la CDMX en el momento de la crisis. Un año después se mantiene con hueso. Ahora forma parte del equipo federal de Claudia Sheinbaum pues es director del ISSSTE.

Jaime Mata era el alcalde interino de la Benito Juárez. Se mantiene activo como integrante del PAN en la Comisión Permanente.

Exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada / Foto: @STaboadaMx

Santiago Taboada, recién había dejado el puesto en la Benito Juárez cuando los reportes de agua contaminada comenzaron a hacerse notar. Compitió por la Jefatura de Gobierno y ahora se mantiene en actividades partidistas y como analista político en medios.

Y SACMEX hasta desapareció

Esta no me la esperaba.

Ha pasado un año desde la crisis de agua contaminada en la Benito Juárez y los responsables del SACMEX han cambiado hasta su nombre. El titular del Sistema era Rafael Carmona quien —después de aparecer en las conferencias de prensa— ha tenido un perfil bajo desde el cambio de Gobierno.

Nuevo secretario del Agua echándose un vasito (supongo que no está contaminada) /// Foto: Cuartoscuro

Ahora, la dependencia se llama SEGIAGUA o Secretaría de Gestión Integral del Agua. El nuevo secretario es José Mario Esparza.

Un año después: Lo único que sabemos del agua contaminada

Ha pasado un año y la información sobre lo que pasó con el agua contaminada de Benito Juárez está a cuentagotas.

Sobre la sustancia, solo se sabe que era “de la familia de los aceites o lubricantes”. Mientras tanto, en su momento aseguraron que todo sucedió en el pozo Alfonso XIII, pero nunca explicaron cómo llegó ahí.

https://www.youtube.com/shorts/mifPFhFyXdQ

Y el tema se fue diluyendo…

En el momento de la crisis, el Gobierno presentó toda una estrategia con soldados protegiendo los pozos a punta de pistola.

Al mismo tiempo, entregaron garrafones en parques —máximo 2 por familia—, mientras ofrecían servicios de limpieza de cisternas. Había protestas en las calles y conferencias de prensa gubernamentales. Sin embargo, como muchos otros problemas en México… el asunto se fue diluyendo.

Un año sin respuestas sobre el agua contaminada de Benito Juárez

A un año del agua contaminada en la Benito Juárez, la apuesta es al olvido.

Mientras tanto, la información sobre las investigaciones está reservada hasta 2027. Supongo que tendré que esperar dos años más, ¿no?