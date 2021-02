Hace unas horas Pepillo Origel estuvo en boca de todos –otra vez– gracias a un video que subió a su cuenta de Instagram y donde le presumía a todos que ya había recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, algo que reavivó la polémica mundial que Pepillo provocó apenas el mes pasado.

Como recordarás el pasado 23 de enero Origel viajó a los Estados Unidos, específicamente al estado de Florida, para recibir la vacuna del COVID-19. Algo que de igual forma presumió con un posteo en sus redes sociales en el que incluso se atrevió a dar las gracias a las autoridades estadounidenses.

Hace un mes Pepillo Origel creó polémica por la vacuna contra el COVID-19

“Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!!” escribió el conductor de televisión que no es Pedrito Sola, quien días después se convirtió en noticia internacional gracias a varios medios de comunicación que reportaron su acción como “Turismo de vacunas”.

Y es que al igual que Pepillo Origel, muchas personas estaban viajando a Estados Unidos para recibir la dosis contra el COVID-19. Varios aprovechándose de que en los centros de vacunación estadounidenses no pedían documentación y bastaba con acreditar la edad de la persona (más de 60 años) para acceder a la inmunización.

Y con la segunda dosis de la vacuna no fue la excepción

Regresando al tema, el asunto de la vacuna y Pepillo causó indignación en México y Estados Unidos. En su momento Origel fue señalado de egoísta y oportunista, pues mientras en nuestro país se priorizaban las pocas dosis para el personal de salud en la primera línea de batalla, en EU los ciudadanos americanos estaban molestos al ver que los extranjeros estaban acaparando las vacunas.

Obvio el enojo de ambas naciones regresó el 24 de febrero cuando Pepillo Origel, a quien nadie le preguntó, posteó en sus redes sociales que ya había recibido la segunda vacuna contra el COVID-19, todo sin tener algún problema con las autoridades de salud en EU ni las migratorias, pues no le quitaron la visa ni lo multaron como tanto se especuló

Hasta el mismo alcalde de Miami se molestó por la acción de Pepillo Origel

Peeeero, parece que no todas las autoridades del país vecino están contentas con que Origel se fuera a vacunar. Al menos ese fue el caso del alcalde de Miami, Francis X. Suarez, quien se mostró molesto luego de que un reportero del programa “Al Rojo Vivo”, de Telemundo, le mostrara el video de Pepillo presumiendo al mundo que ya tiene la inmunidad ante el coronavirus.

“Es una gran falta de respeto el hecho de que gente se viene desde afuera, se burlan de nosotros, se ponen por el frente de la línea y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad”, indicó el alcalde que se escucha un poco molesto por la situación.

Y sí, ya lo investigan por lo mismo

El show también indicó que el Departamento de Salud de Florida indicó que las personas no residentes que el mes pasado recibieron la primera dosis contra el COVID-19 (como fue el caso de Origel), eran elegibles para recibir la segunda en dicho estado. Sin embargo, actualmente sí piden documentación para evitar el “turismo de vacunas”.

Si no fuera suficiente, Francis Suarez ya se encuentra investigando en qué centro de vacunación se le aplicó la dosis a Pepillo Origel, pues aseguró que habrán sanciones para quienes hayan incumplido las reglas en el esquema de inmunización contra el coronavirus. Pueden ver todo el chismecito a partir del minuto 1:10 en el siguiente video: