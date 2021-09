Y en CDMX: Alcaldías tienen “luz verde” para celebrar el Grito de Independencia

¿Ya acabó la pandemia? Pues no, pero a pesar del riesgo que implica toooooodavía la propagación de COVID-19 en la CDMX, resulta que el gobierno capitalino no va a imponer medidas sanitarias en sus diferentes alcaldías para la realización del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre.

«¿Osea, cómo… no habrá medidas sanitarias en las fiestas patrias de cada alcaldía?» No exactamente. Sí las habrá, pero el Gobierno de CDMX no se tomará la molestia de definirlas e imponerlas de manera general en las 16 localidades que la componen.

Alcaldías de CDMX podrán celebrar el Grito de Independencia… pero deben establecer sus propias restricciones

Vamos a ponerlo en palabras más simples. Cada Alcaldía podrá celebrar su ceremonia del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, pero sus autoridades locales deben definir cuáles serán las medidas sanitarias que tomarán y no esperar a que sea el gobierno de Claudia Sheinbaum quien lo haga.

Lo anterior se indica nada menos que en la Gaceta Oficial de CDMX. De acuerdo con lo publicado el pasado viernes: “Las festividades con motivo del 210 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México que se celebren en cada Alcaldía de la Ciudad de México quedarán bajo su supervisión y vigilancia“.

El documento señala que las autoridades de cada una de las 16 localidades que conforman la capital mexicana son quienes deben establecer las medidas que tomarán en sus respectivas celebraciones “para salvaguardar la salud pública e integridad física de sus habitantes y público en general”.

Gaceta Oficial bis 10-09-2021. Color del Semáforo Epidemiológico; se reanudan términos y plazos relativos a trámites y procedimientos admvos en Alcaldías; Nota Aclaratoria a Acuerdo de preliberación y excarcelación de personas privadas de libertad. https://t.co/3v2W2Zzt3z pic.twitter.com/ILuqvW9gAB — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) September 11, 2021

Y para que quede bien establecido cómo es que cada Alcaldía de CDMX va a cuidar de su población durante el Grito de Independencia, sus autoridades deberán publicar las medidas que determinen pertinentes en la misma Gaceta Oficial… para que no se diga que no implementaron restricción alguna.

¿Y cómo estará la celebración en el Zócalo?

Respecto a cómo va a celebrar el Gobierno Federal la ceremonia del Grito, todavía no se define si habrá o no acceso al público en el Zócalo la noche del 15 de septiembre. Por ahora se determinó cerrarlo al público desde este sábado, además de que se impusieron horarios especiales en los negocios que están a sus alrededores.