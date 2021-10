“Que nadie lo dude, somos una coalición sólida”: PRI reafirma alianza con PAN y PRD

¿Será este el inicio del fin de las reformas que quiere impulsar AMLO? Pues si no el fin, sí un aviso de que no la tendrá tan fácil como creía para hacerlas pasar. Se pensaba que ya tenía amarrados los votos del PRI… pero ahora parece que no.

Con una foto y un mensajito, el PRI ha dado a entender que no apoyará las propuestas legislativas del Ejecutivo y Morena y, por lo tanto, seguirá en su papel de oposición, junto a los partidos PAN y PRD (y uno que otro empresario).

“Que nadie lo dude, somos una coalición sólida, que se fortalece cada día”, aseguró el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en redes sociales, donde compartió una foto junto a principales representantes del PRI y PAN… además de Claudio X. González, empresario y uno de los principales opositores al gobierno de AMLO.

“Nuestra unidad no solo es electoral sino también legislativa. ¡México necesita de todos!”, agregó Moreno en el mensaje con el que confirma que la alianza opositora conocida como “Va por México” sigue en pie.

Con su breve mensaje, Alito da a entender que el PRI ya decidió de qué lado estará en las discusiones y votaciones de la reforma eléctrica de AMLO.

¿Por qué Morena necesita del PRI?

Aunque Morena tiene mayor número de curules en San Lázaro, no le alcanza para votar la mayoría calificada que requieren las reformas constitucionales para ser aprobadas. Ahí es donde entra el PRI como la caguama más deseada del tianguis.

Con todo y aliados (algunos de los cuales ya están insinuando que podrían voltear bandera) Morena necesita algunos votos extra para alcanzar los 334 votos de mayoría calificada. En su momento AMLO dijo “igual y podrían ser del PRI”. Pero ahora todo apunta a que tendrá que rascarle por otro lado.

La reafirmación de la alianza legislativa del PRI con el PAN y PRD llega después de que, tanto el blanquiazul como el presidente López Obrador, le pidieron posicionarse respecto a las próximas discusiones de la reforma energética.

En el PAN le recordaron que habían hecho una alianza no sólo electoral (y así fue como consiguieron darle vuelta a Morena), sino también legislativa… mientras que AMLO aseguró que esta es la oportunidad de retomar el curso marcado por Lázaro Cárdenas y, entonces, olvidarse del salinato.

En respuesta a estas presiones, Alejandro Moreno pidió que le aguantaran las carnitas: van a analizar la iniciativa de reforma entregada por AMLO y, con el apoyo de especialistas, decidirán lo que más le conviene al pueblo (seeeeee, claro, al pueblo).

Bueno, eso dijo la semana pasada. Ahora parece que ya analizó y se la van a poner difícil a Morena para pasar la mentada reforma.