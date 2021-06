¿No se escuchó la alerta sísmica en tu colonia? Esto es lo que debes hacer

En punto de las 11:30 horas comenzó el Simulacro Nacional (en CDMX), con la activación de la alerta sísmica y los simulacros en atención y protección civil. En medio de los protocolos aplicados por los capitalinos, usuarios y usuarias de redes sociales reportaron las fallas en los altavoces de la alerta sísmica.

Como es usual en estos caso, mediante su cuenta de Twitter, el gobierno CDMX ha ido publicando la siguiente recomendación:

“Si durante el Simulacro detectas que no suena un altavoz, repórtalo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza”. De acuerdo con las autoridades, los reportes deben hacerse en el Locatel (5556581111) y en las cuentas de Twitter del @C5_CDMX (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México) y @locatel_mx.

Corte a: decenas de usuarios respondieron al mensaje del gobierno CDMX. ¿Qué decían? Precisamente reportaron algunas fallas en los altavoces.

Aquí algunos tuits:

En Condominio Viveros (universidad caso con Churubusco) siempre se oyen 2 bocinas: una al frente y otra atrás. La de atrás no funcionó. La del frente si, pero no alcanza a llegar a los edificios de atrás.

No sono ninguna alerta, calle 21 esq. Río becerra col San Pedro de los pinos lo bueno que no era cierto sino nos carga la v…… por no sobar y no avusarnos para hacer algo que mal 🤬🤬🤬🤬

— lulu d’ cartón (@ludecarto) June 21, 2021