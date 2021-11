El primer abono: Alonso Ancira entrega los primeros 50 millones de dólares a Pemex

El 19 de abril pasado, durante una audiencia en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República (FGR) y el exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, firmaron un acuerdo para el pago de reparación del daño a Pemex por el asunto de Agronitrogenados.

Se acordó la entrega de 216 millones 664 mil 40 dólares que pagará en abonos facilitos: tres pagos empezando en noviembre de 2021 y terminando hasta 2023.

Y ya cayó el primero. Este 23 de noviembre el abogado del empresario confirmó que Altos Hornos envió la transferencia a una cuenta de Pemex por 50 millones de dólares.

El acuerdo con Ancira y la FGR

Recordemos que después de que Alonso Ancira fuera detenido en México acusado de corrupción y de presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, llegó a un acuerdo con la FGR para la reparación del daño por la venta de Agronitrogenados a sobreprecio.

¿Cómo fue el vínculo entre AHMSA y Pemex? Esta compañía —con 77 años de experiencia— llegó a operar con el gobierno de EPN mediante Pemex. En 2014, Reforma publicó una investigación sobre la compra de una planta de Agro Nitrogenados —transacción hecha entre Petróleos Mexicanos y AHMSA.

En aquel momento, lo que llamó la atención de este medio fue que Pemex pagó por esta planta —que llevaba 18 años sin funcionar— la cantidad de 273 millones de dólares —ahí nomás. Un sobreprecio de 200 millones de dólares que la Auditoría Superior detectó.

En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola a principios de noviembre del año pasado, Alonso Ancira afirmó que si AMLO le ofrecía una disculpa entonces estaba dispuesto a comenzar con las negociaciones para devolver el dinero de Agronitrogenados.

“Yo no voy a pagar, es una cuestión de una deuda de Altos Hornos de México. El dinero llegó a AHMSA, yo no me lo quedé, entraron completamente a Altos Hornos”, explicó.