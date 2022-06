Como se ve la “caballada”, no hay mucho con qué defender lo que dice AMLO… pero igual en una de ésas nos sorprende el próximo presidente (o presidenta).

Faltan más de dos años para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deje Palacio Nacional, pero la sucesión presidencial se ha convertido en uno de los temas principales de la agenda. Ahora el propio AMLO la sacó a cuento, al asegurar (nuevamente) que no buscará la reelección… cosa que no ve necesaria, ya que los que vendrán a ocupar su puesto son de fiar para él. Así que el proyecto de la 4T no se detendrá.

Foto: @mario_delgado

“No se preocupen, porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres hasta mejores que él que les está hablando”, aseguró AMLO en su gira por Morelos. “Ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional”.

Las palabras de López Obrador cierran una semana de intensa actividad con miras a la sucesión presidencial de 2024, la cual inició con un evento de Morena en el que el líder nacional del partido, Mario Delgado, anunció que en un año se realizarán las dos encuestas que determinarán quién representará al proyecto de la 4T en las elecciones presidenciales.

Foto: @mario_delgado

Dicho evento contó con la presencia de gobernadores, miembros del gabinete y plana mayor de Morena… y provocó críticas en contra las principales “corcholatas” de AMLO (así le llama a sus “destapados”: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López), por participar en actos anticipados de campaña. Seeeee, actos anticipados de campaña cuando todavía ni se rebasa la primera mitad del 2022.

Pero bueno… AMLO aceptó que, así como dicen sus detractores, ya está “chocheando” y esa es una de las razones por las que, una vez que termine su sexenio, se retirará de la vida política. Sin embargo, eso no quiere decir que en estos momentos no tenga la capacidad de gobernar.

Foto: Cuartoscuro

“Todavía siento lucidez, es decir, tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida. Y físicamente también, estoy bateando arriba de 300 todavía”, presumió el presidente.

Por otra parte, AMLO se dio tiempo para felicitar a su gallo colombiano, Gustavo Petro, que ayer, 19 de junio, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país. Un triunfo histórico, pues los conservadores colombianos “siempre han sido tenaces y duros”, le dijo López Obrador al presidente electo de Colombia.