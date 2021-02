AMLO presume que CFE resolvió apagón en 5 días, “en Texas todavía tienen el problema”

Muchos dirán que lo que ocurrió la semana pasada con el tema de la energía no es ni por tantito algo para presumirse, pero AMLO considera que sí y así lo hizo este fin de semana, cuando estuvo frente a varios trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)…

Durante su participación en la inauguración de unidades de turbogás aeroderivadas, en La Paz, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aprovechó para echarle porras a la últimamente aporreada CFE (en lo que respecta a la institución y dirigentes, porque los trabajadores, esos son otro boleto) agarrándose el desabasto de gas y los apagones que provocó.

“¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? Cinco días, cinco días, por el trabajo de obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Lamento mucho lo que está pasando en Texas, pero todavía ellos no resuelven su problema; nosotros lo enfrentamos bien”, presumió AMLO… olvidándose un ratito que hace unos días pidió a toda la población cuidar mucho el consumo de energía, ya que -en una de ésas- se van a necesitar apagones programados .

Aunque el lunes la falta de luz agarró de sorpresa a mucha gente del norte del país, AMLO asegura que la CFE y él tomaron decisiones anticipadas… las cuales no evitaron una crisis, pero sí que ésta fuera de mayores dimensiones. “Ya había una reunión de emergencia en la Comisión Federal de Electricidad con la Secretaría de Energía, ya me estaban consultando que si podían utilizar más combustóleo de Pemex a precio bajo para echar a andar todas las plantas del país y subir energía suficiente a la red”, aseguró el presidente.

Todo lo anterior fue dicho por AMLO para, según, dar un ejemplo de cómo se ha rescatado a la CFE, al cumplir con las obligaciones que se tienen con los trabajadores, lo cual implica mejoras en sus condiciones laborales y capacitaciones. De ahí que hayan resuelto la crisis energética derivada de las tormentas invernales en tan poco tiempo…

Ya que luego hayan mandado mensajes de agradecimiento mostrando fotografías bajadas de internet, es otro asunto.

Crisis de Texas es por iniciativa privada, asegura AMLO

Como que dirigiéndose a sus críticos, AMLO pidió tomar de ejemplo la situación que todavía se vive en Texas, para que vean lo que pasa cuando la iniciativa privada domina. “Está muy pulverizado el mando, no hay control, porque tienen inclusive mucho más fuerza las empresas particulares que el Estado”.

“Tenemos que recoger esa experiencia de tener varias opciones (…) en Texas no tienen más posibilidad que el gas natural, viene esta crisis y no tienen opción (…) esa es una muy buena lección: no estar apostando sólo a un tipo de combustible (…) buscar siempre que sean combustibles no contaminantes, pero tener las opciones, tener varias alternativas”.