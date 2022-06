Las críticas y los cuestionamientos hacia el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) llegaron a la mañanera de este 27 de junio y ahí, AMLO defendió a la excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León.

El presidente dijo que su gobierno respeta las críticas y los cuestionamientos, peeeeero defendió que el Gabinete revisa los perfiles de las personas que formarán parte de su equipo.

Foto: Presidencia.

Y en el caso de Clara Luz Flores todo está ok, de acuerdo con AMLO.

AMLO defiende nombramiento de Clara Luz Flores

“Respeto los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño del cargo, nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente y cuando hay algo irregular se advierte, se sabe, además yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente, entonces, no hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios y siempre van haber inconformidades, no vivimos en una sociedad perfecta”.

Más o menos esto fue lo que dijo AMLO al ser cuestionado por una reportera. De hecho, se echó el clásico “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, asegurando que la mayoría de las críticas vienen de grupos conservadores.

Foto: Cuartoscuro.

La excandidata

Clara Luz Flores fue nombrada como titular del Secretariado Ejecutivo el pasado 21 de junio y una ola de cuestionamientos se hizo presente en redes sociales, debido a la relaciones políticas de la excandidata a la gubernatura de Nuevo León.

Primero porque Flores era del PRI. Hasta 2020 dio el salto a Morena en busca de una candidatura a la gubernatura del estado regio.

Foto: Twitter (@rosaicela_).

En ese intervalo —entre su paso del PRI a Morena—, Clara Luz Flores estuvo en el ojo del huracán por las declaraciones de su pareja Abel Guerra, quien aseguró que la gente votaba por ella nada más por que ella era su esposa.

El trancazo final a la carrera hacia la gubernatura fue cuando se reveló un video en donde la ex diputada local aparecía en entrevista con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM.

Primero Clara Luz Flores lo negó y ya con el video rolando en redes tuvo que admitir que tomó unos cursillos de superación personal y se disculpó.

Por acá les dejamos la declaración completa de Andrés Manuel López Obrador por si quieren echarle un ojo: