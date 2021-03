Joven sorprende (saliendo de la mampara) a AMLO en la mañanera

Mientras se preparaba para la reunión a distancia con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, AMLO inició la mañanera con la participación del titular de la Profeco —como todos los lunes— aunque la sesión de este 1º de marzo fue algo distinta, pues un joven apareció así, sin más, y se acercó al mandatario en lo que Ricardo Sheffield exponía el quién es quién en los precios de la gasolina.

La irrupción de este joven, que salió de la mampara del Salón de la Tesorería de Palacio Nacional para hablar con AMLO, sorprendió a reporteros, reporteras y el personal de Presidencia.

Entra un hombre a la #ConferenciaPresidente en #PalacioNacional… llegó hasta el presidente, @lopezobrador_ quien le pidió a Leticia Ramírez, de atención ciudadana que atendiera la solicitud… ¿Cómo logró entrar?

Por suerte no pasó nada, pero podría significar un riesgo. pic.twitter.com/yeQ9qWG6Tw — Dalila Escobar (@dalies10) March 1, 2021

¿Qué habló con AMLO? Pasó un buen rato hasta que Leticia Ramírez, encargada de Atención Ciudadana, explicara los motivos de este hombre para acudir ante AMLO.

Joven sorprende en la mañanera de AMLO

Como mencionamos, el sujeto que llevaba un cubrebocas salió de la mampara, se acercó al presidente y comenzó a hablar con él mientras el titular de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) exponía sobre quién es quién en los precios de la gasolina.

De inmediato, se acercó Leticia Ramírez, la encargada de Atención Ciudadana, para ver qué onda, quien junto con AMLO permaneció unos segundos escuchando al joven hasta retirarse con él.

Aquí vale mencionar que Atención Ciudadana se encarga de recibir las peticiones de la ciudadanía en Palacio Nacional —o que busca AMLO para denunciar distintas problemáticas— y darle seguimiento. Así que en esta ocasión no fue la excepción y atendió al chavo que salió de imprevisto en esta sala de Palacio Nacional.

Y ahora sí: ¿de qué habló con el presidente? Ya avanzada la conferencia, AMLO y Leticia Ramírez explicaron qué sucedió con el joven.

“Es un joven de 31 años, sí, se llama José Luis, tiene una gran desesperación, me dice que hace unos años le plantaron droga y, por lo tanto, lo metieron a la cárcel dos años, estuvo ahí y no tuvo apoyo de nadie y al salir, no encuentra posibilidad para salir adelante”, explicó Ramírez.

De acuerdo con la encargada de Atención Ciudadana, el joven expuso que atravesaba por una situación desesperante ya que las cosas han sido difíciles luego de salir de prisión. “Lo que quiere es encontrar un camino para rehacer su vida, (ahora) está mucho más tranquilo”.

Por cierto, para poder entrar a una confe mañanera es necesario contar con un gafete de acreditación, pasar por el filtro de seguridad del personal de Hacienda o la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y de Comunicación Social.

Así que la pregunta de los reporteros y las reporteras que cubren la mañanera fue: ¿cómo logró llegar el chavo al salón y hablar por un breve momento con AMLO? Eso hasta el momento se desconoce, “se está investigando cómo entró”.

Con la novedad que un joven espontáneo salió detrás de la mampara donde AMLO da su conferencia para hablar con él. Montaje? pic.twitter.com/Qu1YLMhpwc — ⭕️ Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) March 1, 2021

Y la reunión con Joe Biden

Como dato extra, este lunes 1º de marzo será la reunión —a distancia— entre Joe Biden y AMLO. Aprovechando la mañanera, los reporteros y las reporteras preguntaron al presidente cuáles serían los temas de la agenda, ¿de qué hablarán los mandatarios?

Andrés Manuel López Obrador explicó que en la charla se tocarán temas como el COVID-19, las vacunas, la migración, el cambio climático y el TMEC. En general, todo lo que ayude “a fortalecer” la relación con Estados Unidos.