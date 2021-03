“No es chayotero”: Así respondió AMLO al préstamo de Bancomext a Epigmenio Ibarra

La investigación publicada en Latinus por el equipo del periodista Carlos Loret de Mola llegó hasta la mañanera de este 19 de marzo. ¿Qué dijo AMLO sobre el préstamo que hizo Bancomext (Banca Nacional de Comercio Exterior) a Epigmenio Ibarra? De manera directa, el presidente aseguró que su gobierno no paga chayote y que no había nada de malo en el crédito que consiguió el productor porque otras empresas —como Kimberly Clark— también cuentan con un préstamo.

“Puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones”, explicó AMLO en la conferencia mañanera realizada en Veracruz.

#ConferenciaPresidente. “Kimberly Clark, de Claudio X. González, tiene también un crédito de mil mdp en Bancomext”, afirma @lopezobrador_ . Responde a nota de un crédito de la banca de desarrollo señalando que lo malo sería que se den a cambio de favores políticos o de sobornos. pic.twitter.com/yop6MgGK5F — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 19, 2021

“Nosotros no repartimos chayote”: AMLO sobre un préstamo a Epigmenio Ibarra

Ya casi al final de la confe mañanera, AMLO fue cuestionado por un reportero sobre el préstamo de Bancomext a Epigmenio Ibarra y como ven, Andrés Manuel López Obrador dijo que este crédito es legal, ya que otras empresas han aplicado la misma o cuentan con un préstamo en estos momentos —en medio de la pandemia de COVID-19.

De paso, AMLO ironizó sobre el trabajo de Carlos Loret de Mola. Aquí más o menos sus palabras:

“Es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra, Loret de Mola. Entonces, resulta que es una nota de Loret de Mola para afectarnos.

¿Qué le digo al señor Loret de Mola?

Pues que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno”.

AMLO aseguró que el gobierno Federal no reparte chayote, no compra suscripciones en revistas u otros medios de comunicación y luego defendió a Epigmenio Ibarra, al considerarlo como un periodista honesto, presa de los ataques de la mafia del poder.

Por último, AMLO explicó que empresas como Kimberly Clark cuentan con un crédito —en este caso, es de mil millones de pesos— en Bancomext, así que no hay nada de extraño que el Banco expida préstamos en estos tiempos.

“Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad”, concluyó.

Aquí dejamos la declaración completa de AMLO:

La investigación de Loret de Mola

Ya sólo como contexto, la noche del 18 de marzo Latinus publicó una investigación que reveló el préstamo por 150 millones de pesos de Bancomext a Epigmenio Ibarra y aquí lo que se argumentó fue el hecho de que el gobierno Federal diera préstamos a grandes empresas en medio de la pandemia —y luego de declarar que la ayuda se enfocaría a pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, AMLO respondió que en estos momentos no sólo Argos Comunicación cuenta con un crédito —que de hecho, tendrá que pagar con intereses en 2024.