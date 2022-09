En corto y a lo que iba: así AMLO dio el paso a las preguntas de reporteros y reporteras en la mañanera de este 30 de septiembre, que por supuesto preguntaron por el hackeo de Guacamaya a Sedena. ¿Qué dijo el presidente? Pues… puso una rola de Chico Che (‘No me quiso el Ejército), le dedicó unos minutos a Carlos Loret de Mola, reconoció el hackeo y sobre su estado de salud, dijo que “está muy bien”.

O sea, que pese a sus padecimientos, todo está ok hasta el momento. Por acá les contamos más de la respuesta de AMLO.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

AMLO reconoce hackeo a Sedena y dice que está “muy bien” de salud

“Todo lo que dice ahí es cierto y se ha expresado, si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había pues un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron: ‘Hay que hacerlo’, les pedí unos días, en eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara”.

Foto: Presidencia.

Acá la declaración de AMLO, quien (va de nuevo) reconoció que tiene broncas de tiroides, hipertensión y gota —de hecho por ahí coló que cada noche se toma un cóctel para sus enfermedades. Acá les dejamos el momento de la respuesta:

Bueno, bueno: y, ¿qué hay del Ejército?

Una vez que pasó parte de sus actividades para alivianar el corazón (caminatas y ejercicios), AMLO desestimó la información sobre el Ejército. Al menos la que podría salir de esos 6TB.

Recordemos (o lo pueden cachar AQUÍ en esta nota sobre el hackeo) que en Latinus señalaron que los documentos van desde disputas entre la Sedena y Secretaría de Marina, las diferencias en el número de operativos y datos sobre seguridad en las aduanas, el Culiacanazo o los contratos del Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Sin embargo, pese a la cantidad de la información y los riesgos que presenta la vulneración del sistema cibernético de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), AMLO dijo que no había falla, pues supuestamente su gobierno transparenta la info —sobre su salud y las operaciones del Ejército, el presidente aseguró que la información ha sido pública y por eso desestimó el ataque.