“Es regresar a la Guerra Fría”: AMLO no está de acuerdo con que retiren visas a diputados prorusos

Ayer les contábamos que un congresista de Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para pedir que le quitaran las visas a los diputados mexicanos que crearon un grupo de amistad con Rusia; pues resulta que al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le agradó nada esto y dijo que no era justo, que sería regresar a la Guerra Fría.

AMLO no está de acuerdo con quitar visas a diputados prorusos

Fue durante su conferencia de prensa de este miércoles 6 de abril que AMLO dijo que no era nada justo querer retirar las visas estadounidenses a los diputados mexicanos que formaron parte de un grupo de amistad México-Rusia, ya que dijo que solamente estaban expresando sus puntos de vista sobre el conflicto que existe con Ucrania.

“Aprovecho también para decir que no veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania”, dijo el tabasqueño tempranito este miércoles y luego agregó que esta campaña que están haciendo en el país vecino es como regresar a la Guerra Fría, a “las épocas de persecución”.

¿Qué fue lo que pasó?

Como algunos recordarán, el pasado 23 de marzo, justo en el momento más tenso del conflicto entre rusos y ucranianos, a unos diputados mexicanos se les ocurrió inaugurar con bombos y platillos un Grupo de Amistad entre México y Rusia, una propuesta del Partido del Trabajo (PT).

Pues por esto mismo, el congresista demócrata por Texas, Vicente González, envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para pedir que les quiten las visas estadounidenses a estos legisladores.

“Ya es bastante vergonzoso que México, nuestro vecino más cercano del sur, haya optado por no permanecer unido a la comunidad internacional de democracias. En cambio, se han negado a enviar ayuda a Ucrania o imponer sanciones a Rusia”, escribió en la carta el congresista de Texas.

Cabe señalar que entre los diputados que agregó en su lista el político estadounidense se encuentran Fernández Noroña y Alberto Anaya, dirigente del PT en la Cámara de Diputados, pero si quieres echarle un ojo a toda, acá te dejamos la carta.