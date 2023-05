Como que al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se le está olvidando su muy recurrida frase de “no intervencionismo”. O quién sabe cómo se vea que abiertamente esté pidiendo que hispanos no apoyen al gobernador de Florida.

“Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes”, señaló AMLO en su mañanera.

Foto: Cuartoscuro.

El tiro cantado de AMLO contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es debido a las leyes antimigrantes que ha establecido… y más aún, por su primera promesa de campaña: de llegar a la Casa Blanca, cerrará la frontera México-Estados Unidos.

Según el gobernador de Florida, su deseo de cerrar la frontera no es porque no quiera tener nada que ver con México… sino como una forma de detener el tráfico de fentanilo, droga que las autoridades estadounidenses no han dejado de asociar con cárteles mexicanos.

Sobre el tema, AMLO volvió a señalar que México no tiene problemas con fentanilo… así que, en una de ésas, las autoridades de Estados Unidos mejor deberían de preocuparse por lo que pasa al interior de su territorio… y quién sabe, quizás en donde gobierna DeSantis.

“Porque en una de ésas, el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos, desgracia, eso está probado. Para que no nos estén culpando a nosotros. Primero, que hagan una investigación porque en una de esas la droga entra por Florida”, señaló AMLO.

Foto: Cuartoscuro // INE no sancionará a AMLO por pedir “Plan C”.

AMLO acusa que gobernador de Florida usa problema de fentanilo para fines políticos

No es la primera vez que AMLO trata de moverle a las elecciones estadounidenses. Antes de irse directamente contra el gobernador de Florida, el presidente amenazó con solicitar a mexicanos no dar ni un voto a los candidatos republicanos. Así, en general.

Lo anterior debido a que, precisamente en el Partido Republicano, han nacido las propuestas para que Estados Unidos intervenga militarmente en México… que, según, para así detener el tráfico de fentanilo.

De acuerdo con AMLO, la carta del fentanilo que están sacando los republicanos es sólo por fines políticos… politiquería. Así lo han hechos otros candidatos, así lo está haciendo Ron DeSantis. “Sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener voto”, criticó el presidente.