Ante la información sobre la variante Ómicron de COVID-19, ¿cómo reaccionará el gobierno? Por lo pronto, desde Oaxaca, AMLO declaró que en nuestro país no habrá cierres y que en los próximos días su equipo informará sobre qué sigue en este nuevo capítulo de la pandemia.

“Vamos a informar mañana, tenemos una reunión con todo el equipo de Salud (…) Me han estado dando información, pero se le ha estado dando seguimiento, se va a actuar como siempre con mucha responsabilidad”, dijo en esta mañanera del 29 de noviembre.

México no cerrará actividades ante variante Ómicron de COVID: AMLO

Una reportera le preguntó a AMLO que si venía otro cierre —tanto de fronteras como de negocios— y si México estaba preparado.

Y pues aunque la reunión con la banda de Salud está programada para esta tarde, AMLO adelantó que no tienen pensando los cierres, que el plan está en intensificar la vacunación y que están preparados para lo que venga.

Entonces, ¿habrá dosis de refuerzo?

“El miércoles es mi informe, mañana informamos sobre esta variante, decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos, de acuerdo con los reportes que me han entregado los especialistas, sí hay mucha información en los medios, no debemos espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir”.

En resumen, aún no está claro si habrá dosis de refuerzo o terceras dosis para personas adultas mayores. AMLO dijo que toda la info la dará a conocer entre mañana —el Pulso de la Salud— y su informe del 1º de diciembre.

Aunque adelantó que la vacunación contra COVID-19 seguirá siendo el fuerte del país para poder protegerse de las variantes como Ómicron, de la que dijo aún no hay datos suficientes sobre contagios o fallecimientos —un poco lo explicado por Hugo López-Gatell.

“En cuanto a contagios y fallecimientos no hay información, tampoco hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, no se puede decir que las vacunas no sirven”.

La OMS

La OMS ya consideró a Ómicron como una variante de preocupación —que representa un riesgo alto para el mundo— aunque aún no está muy claro si causa una enfermedad más grave o qué pasa con las vacunas contra COVID-19.

Así que entre que es Juana o Chona, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países que le metan calor a la vacunación, en especial entre los grupos de riesgo que aún no se vacunan y que incrementen sus medidas de vigilancia.