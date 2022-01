La propuesta que hizo AMLO generó polémica y cuestionamientos por dos frentes: ¿Por qué exgobernadores del PRI se están ganando puestos en las embajadas mexicanas? ¿Cuáles fueron los méritos de los priistas? Y ¿Por qué el presidente propuso a Pedro Salmerón, quien ha sido acusado en varias ocasiones por acuso sexual?

Este debate, que cobró relevancia en redes, pasó a la mañanera de este 18 de enero, donde una reportera del IMER (Instituto Mexicano de la Radio) cuestionó a AMLO.

La defensa de AMLO sobre nombramientos de Pedro Salmerón y priistas en embajadas

Y la respuesta… no fue muy diferente a las que el presidente ha dado en otros casos, como el de la candidatura de Félix Salgado Macedonio o el discurso de que su gobierno es plural.

Así que vamos por partes.

¿Qué pasó?

Ayer —17 de enero— la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó la lista de 16 personas que se irán a distintos países y ciudades para representarnos.

Se trata de las embajadas y consulados de México en Rumania, República Dominicana, Brasil, Portugal, Venezuela, Nogales, Barcelona, Dinamarca, Corea, Azerbaiyán, Panamá, Estrasburgo, Rusia, Nicaragua e Irlanda.

Sin embargo, en esta lista aparecen los nombres de dos priistas: Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora que irá al Consulado de México en Barcelona y Carlos Miguel Aysa, exgober de Campeche y que va para la Embajada en República Dominicana.

Otro nombre que causó ruido fue el del historiador y exfuncionario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Pedro Salmerón —quien fue propuesto para la Embajada en Panamá.

¿La razón? Las denuncias que alumnas del ITAM hicieron en su contra por acoso sexual.

Estas propuestas, para que sean una realidad, tendrán que ser validadas por el Senado, pero mientras eso pasa, aquí la defensa que armó AMLO.

Priistas

Empecemos por los priistas.

“Es un proceso que se inicia, nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, por eso hicimos este planteamiento (…) En el caso de los exgobernadores, pues no hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran.

Me consta que en los proceso electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían el rechazo de sus pueblos”.

Así, básicamente para AMLO hay chance de que los priistas —a pesar del ultimátum que les mandó el dirigente del PRI— representen a México en las embajadas y consulados.

No hay falla, en su lógica, porque todos merecen representar al país —e incluso por ahí AMLO mencionó a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, a quien también iba a proponer, pero por su doble nacionalidad no pasó mucho.

Además, no es la primera vez porque el priista y exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz fue propuesto —en 2021— como embajador de México en España.

Pedro Salmerón

Sobre el historiador, el presidente aplicó la misma de siempre: que hasta el momento no hay una denuncia formal, legal, en su contra y estarán a la espera de cómo se desarrolla su caso y se presenten pruebas —a pesar de lo que pasó en el MeToo México, donde el nombre Salmerón apareció.

De pasó, insistió en que Salmerón es un historiador “de primera” y es el segundo mejor historiador que ha seguido los pasos de Francisco Villa —después de Friedrich Katz.