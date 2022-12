Después de varios días de discusión y marchas en CDMX y otras entidades, la Cámara de Diputados discutió qué onda con los cambios al sistema electoral mexicano. Como saben, no pasó la Reforma Electoral de AMLO, pero sí los cambios a 6 leyes secundarias en materia electoral, considerado por el presidente como un avance, pero también como el inicio de un debate que se debe retomar en las campañas de 2024.

En la mañanera de este 7 de diciembre, AMLO y el secretario de Gobernación Adán Augusto dedicaron un tiempo para hablar de la discusión en la Cámara de Diputados y lo que aprobaron.

Imagen: @Mx_Diputados

A grandes rasgos fue un resumen acá ejecutivo, pero que dejó ver que para la 4T el tema de los cambios al sistema electoral no está ni estará olvidado en la campaña de las elecciones a la Presidencia en 2024.

AMLO pasa estafeta de discusión de Reforma Electoral a campaña de 2024

“Esto apenas comienza, pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados”.

Acá las palabras de AMLO al inicio de la mañanera, donde acusó a los legisladores y las legisladoras de obstaculizar el derecho de la gente a elegir —y que también se organizaron en la llamada marcha en defensa del INE, previo a la discusión del 6 de diciembre.

Foto: Pablo Moisés-Cuartoscuro.

El presidente también se aventó un resumen de lo que sigue: después de la aprobación de los cambios a 6 leyes secundarias, el dictamen pasa al Senado, será revisado y en caso de aprobarse, entrará en vigor. ¿Luego? AMLO anticipó que algunos presentarán recursos de inconstitucionalidad en la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) para invalidar las modificaciones. Pero que esto, “apenas comienza”.

¿Qué cambió?

La Reforma Electoral era una serie de cambios a la Constitución sobre el sistema electoral mexicano —ACÁ pueden revisar más de la propuesta original— y pues se trataba de modificaciones más pesadonas, como la reducción del número de diputados y senadores o la reducción de los regidores en cabildos municipales , pero que al final no pasaron.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

El plan B de Morena y aliados entonces fue irse sobre 6 leyes secundarias en rollos electorales. Estas son:

La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.

La Ley General de Partidos Políticos.

La Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Ley de Comunicación Social.

Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

En general, según explicó Adán Augusto, con estos cambios se sientan las bases de la introducción del voto electrónico y se reducen 3 mil 500 millones de pesos en operatividad —la estimación es que, en el primer año, haya un ahorro de 5 mil millones de pesos.