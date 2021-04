Foto: Cuartoscuro AMLO expondrá a Kamala Harris su propuesta para frenar la migración en reunión virtual April 24th, 4:40pm April 24th, 4:40pm Christian Vázquez Noticias

Pues aunque esta semana se informó que el gobierno de Joe Biden tenía planeado batear a AMLO con eso de su propuesta de ampliar el programa Sembrando Vida para controlar la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos, parece que sí planean escuchar de qué se trata, pues Kamala Harris y nuestro Presidente tendrán una reunión virtual para hablar del tema.

Anuncia Ebrard reunión virtual entre AMLO y Kamala Harris

Así lo dio a conocer el compadre de AM… perdón, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de un breve mensaje en su cuenta de Twitter. El canciller indicó que como que AMLO y Biden apenas platicaron del asunto en la famosa cumbre que nuestro Presidente sostuvo en plena mañanera, pues se tendrá que hacer una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos para hablar mejor del asunto.

Según informó Ebrard, la reunión virtual entre AMLO y Kamala Harris se dará el próximo 7 de mayo. Y además de tratar la posibilidad de que los gringos cooperen con la extensión de Sembrando Vida a Centroamérica, también se hablará de la cooperación entre ambos países para combatir al coronavirus.

“En seguimiento a la última conversación de los Presidentes López Obrador y Biden, se efectuará encuentro digital el próximo 7 de mayo con la Vicepresidenta Kamala Harris. Participarán Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, escribió el canciller en Twitter (sí, habló de él mismo en tercera persona).

“En el encuentro se tratará la cooperación para hacer frente a la pandemia y la propuesta de México para extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica para hacer frente a la migración forzada por la pobreza. Será una conversación productiva y cordial”, finalizó.

La propuesta de ampliar “Sembrado Vida” a Centroamérica

Fue el pasado 18 de abril cuando AMLO presentó en un video publicado en su cuenta de Youtube, su propuesta para contener y ordenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y sí, propuso extender (con ayuda del gobierno gabacho) el programa Sembrado Vida a países como Honduras, El Salvador y Guatemala, para así generar empleos y evitar que la población de Centroamérica necesite irse pa’l otro lado.

Y como dijimos antes, aunque algunos funcionarios expresaron que no ven relación entre una cosa y la otra, y que por eso no se tomaría en cuenta la propuesta, esta reunión con Kamala Harris podría demostrar lo contrario. Ya veremos qué dice la histórica Vicepresidenta sobre la idea de AMLO (ojalá que a ninguno le fallé el internet ese día como nos ha ocurrido a todos en algún momento en esta pandemia, ¿verdad?… no es bonito).