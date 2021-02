“¿De parte de quién?”: AMLO cuestiona denuncias de violación contra Salgado Macedonio

El 15 de febrero Basilia “N” militante de Morena que acusó a Félix Salgado Macedonio de violación sexual, compareció en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido y un día después el candidato a la gubernatura de Guerrero hizo lo mismo en medio ya de una petición de las militantes para que se eche atrás su postulación. ¿Qué ha dicho AMLO acerca de las denuncias de violación?

Cuestionado en la mañanera de este 17 de febrero sobre la comparecencia de Basilia “N” y el hecho de que ningún integrante del órgano jurisdiccional estuvo presente —sólo administrativos de Morena—, AMLO primero dijo que no opinaba pero…

“Los asuntos que tienen que ver con violación son muy fuertes, pero tampoco se pueden hacer linchamientos políticos”, sostuvo @lopezobrador_ en la ‘mañanera’ ante la candidatura al gobierno de Guerrero del morenista Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac). pic.twitter.com/YlDsuBJTk0 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 17, 2021

Algo que sí podía decir es que son tiempos de elecciones y “hay acusaciones de todo tipo” como en el caso de Félix Salgado Macedonio y en este tema AMLO ahondó más.

“¿Y de parte de quién?”: AMLO sobre las denuncias de violación contra Salgado Macedonio

“Yo no tengo por qué opinar en este caso, ya mencioné y nada más porque tú me lo estás preguntando, primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide si se hacen encuestas y la gente dice ‘estoy de acuerdo con este compañero o compañera’, yo creo que se debe respetar, o sea porque la política es un asunto de todos, no de las élites”.

Ya con este primer comentario, AMLO validó la elección de Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, porque los morenistas y las morenistas lo decidieron en las encuestas a pesar de las denuncias en contra del senador, ese fue su constante argumento.

Luego, AMLO se pasó a las instancias legales. De acuerdo con el presidente, ahí se decidirá el futuro de Macedonio.

“Hay instancias legales donde se tiene que denunciar y buscar que se castigue, eso es lo otro pues, el ‘quítate tú, porque quiero yo”.

Sin embargo, la reportera le hizo ver al presidente que la justicia no siempre es pronta y expedita y este caso podría tardar en tener una resolución, por lo que, ¿no sería mejor que Morena diera un paso adelante escuchando a la víctima?

Pero va de nuevo: AMLO insistió en que detrás de las denuncias siempre hay alguien o intereses.

“En todo esto pues siempre hay que preguntar: ¿Y de parte de quién?…

Que la justicia actué y que se vea que existen elementos pero también que se conozca cuál es el contexto porque estamos hablando de una elección y yo voy a dar un dato nada más… no, mejor no, no lo doy porque no hay que meternos en eso, ya la gente y si no, la autoridad, pero este sí es como para preguntar ¿y de parte de quién?“

Así terminó AMLO su posicionamiento —sólo porque le preguntaron— sobre el caso de Salgado Macedonio, insistiendo en que su elección fue acatando la decisión del “pueblo” y pues más adelante la justicia tendrá que ver si el senador es culpable.

Sin embargo, esta posición es contraria a los lineamientos que el mismo INE (Instituto Nacional Electoral) ha establecido en contexto de las elecciones para garantizar que ningún candidato acusado de violencia de género se logre colar en las postulaciones de los partidos.

En el caso de Morena, a pesar de que los candidatos con historial de denuncias por violencia de género no podrán registrarse, el partido insiste con el visto bueno de AMLO.

Aquí la declaración completa del presidente por si la quieren cachar:

Ver en YouTube

La denuncia de la militante

Basilia “N”, militante de Morena, compareció el 15 de febrero en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Su caso se sumó a otras denuncias de violación contra el candidato y una de ellas fue descartada por la Fiscalía de Guerrero porque ya prescribió.

En el caso de Basilia, la militante denunció que en la comparecencia no asistieron los jurídicos de Morena, sino personal administrativo que la tendió como si se tratara precisamente como un trámite más.

El polémico senador también compareció ante la Comisión sin la presencia de la abogada de la denunciante, mientras que las militantes y simpatizantes de Morena han rolado un documento que pide reconsiderar esta candidatura.

Incluso la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, declaró que aun cuando NO hay una sentencia contra el guerrerense, el partido debe replantear su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Para muchas militantes se trata de principios éticos, ante las denuncias de violación contra Salgado Macedonio, y coherencia con la consigna de que la 4T es un gobierno feminista.