Otro intento: AMLO solicitaría a Biden que comparta vacunas con México en su reunión virtual

No hay peor lucha que la que no se hace y a veces es bueno volver a intentar aunque ya te hayan bateado. A finales de enero se supo que Biden se negó a mandar vacunas contra el coronavirus a México a petición de AMLO. Pero nuestro polémico Presidente no se rinde y todo indica que podría volver a hacer su luchita durante la primera reunión virtual que sostendrá con el sucesor de Donald Trump este lunes.

Resulta que según publicó este domingo la agencia Reuters, diferentes funcionarios de Estados Unidos aseguraron que es muuuuuy probable que López Obrador vuelva a plantearle a Joe Biden que considere la posibilidad de compartir parte del suministro de vacunas contra Covid-19 de su país con nosotros.

Y aunque como dijimos antes, Biden ya bateó una vez a nuestro AMLO, podría ser que este lunes sí dé su brazo a torcer. Un funcionario de la Casa Blanca aseguró a Reuters que el presidente gringo está abierto a discutir el asunto, principalmente como una forma de hacer un esfuerzo más amplio para combatir la propagación del virus en la región.

Ahhh pero eso sí, Biden mantendría su postura de “primero yo, luego yo y por último yo”, por lo que la propuesta de AMLO tendrá que ser bastante buena para que el presidente norteamericano decida aceptarla. Por ahora, se sabe que el mandatario mexicano propondrá que Estados Unidos sólo preste las vacunas y México se las reponga más adelante, cuando nos lleguen por acá las que se tienen compradas.

Recuperación económica post Covid, el punto a favor de AMLO para conseguir vacunas con Biden

El funcionario de la Casa Blanca que habló con la mencionada agencia, aseguró que un punto a favor de AMLO en su idea de pedir vacunas a Biden, es que este nuevo gobierno tiene claro que debe sanar sus relaciones internacionales luego del desastre paso de Trump en el gobierno.

Además, aseguró que en Washington comprenden muy bien que cuando termine la pandemia, la recuperación económica de su país sólo se podrá lograr con la cooperación de Canadá y México, pero si sus vecinos no han domado el virus para entonces, eso sería un problema para Estados Unidos. Así que sí, Biden tendría en la mente eso de “ganas tú, gano yo”, y eso podría hacer que se decida a tirarnos paro.

“Una vez que tengamos la pandemia bajo control, la recuperación económica será una situación en la que eventualmente tendremos que abrir nuestras fronteras. Pero no podemos abrir nuestras fronteras si Canadá y México no han abordado la pandemia de manera similar. Por eso, la colaboración con México es una prioridad absoluta“, señaló la fuente consultada.

En la agenda de la primera reunión virtual entre AMLO y Biden también estará, además de las vacunas, el tema de la migración (otro punto que resulta obligado mejorar tras la salida de Trump), la cooperación entre las corporaciones de seguridad de ambos países y los planes de desarrollo económico para el sur de México y Centroamérica.