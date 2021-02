EU aprueba la vacuna contra Covid de Johnson & Johnson (la primera de una sola dosis)

Eso de que las vacunas contra el coronavirus sean de dos dosis ha contribuido a que se generen más dudas sobre la vacunación en varios países. ¿Cuántos días? ¿Me pueden poner una dosis de un laboratorio y la segunda de otro? ¿Qué pasa si no me aplico la segunda dosis? Etc, etc, etc… Pero con la vacuna de Johnson & Johnson las cosas podrían cambiar.

FDA autorizó el uso de la vacuna de Johnson & Johnson

Resulta que esta vacuna, fabricada por el laboratorio belga Janssen, es la primera de una sola dosis aprobada en Estados Unidos, lo que significa que pronto podría autorizarse su uso en otros países (incluido México).

De acuerdo con la BBC, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estado Unidos (FDA) autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson para mayores de 18 años este fin de semana, lo que la convierte en la tercera que autorizan los gringos (junto a la de Pfizer y la de Moderna), y la primera que no necesita de dos dosis para ofrecer protección contra el coronavirus.

De hecho, la vacuna contra Covid fabricada por Janssen no sólo tiene la “ventaja” de ser de una sola dosis, también puede almacenarse en una refrigeración un poquito menos intensa que las otras, tema que ha significado un problema de logística (por eso de tenerla que enviarla de un país a otro), además de que ya hemos visto varios casos se echa a perder una buena cantidad de vacunas porque aaaaalguien desconecta el congelador.

Eficaz contra casos graves de Covid-19

Lo único no tan positivo sobre la vacuna de Johnson & Johnson, es que los ensayos clínicos revelaron que sólo tiene una eficacia del 66%. Pero ojo, la cifra cambia si hablamos de casos graves, pues la vacuna mostró una eficacia del 85% en este caso.

Lo anterior implica que si bien esta vacuna no es tan buena como nos gustaría para reducir la propagación del virus, sí previenen que la enfermedad se vuelva grave y evita que haya necesidad de hospitalización. De hecho, esta vacuna ha mostrado una alta eficacia contra casos graves de Covid-19 incluso frente a las variantes brasileña y sudafricana del virus.

Se espera que Estados Unidos reciba 20 millones de vacunas de Johnson & Johnson antes de que termine marzo, aunque el contrato total con ese país llega a las 100 millones de dosis. Y aunque en México todavía la Cofepris no autoriza su uso, Marcelo Ebrard adelantó que podría darse un contrato con Janssen para recibir entre 20 y 22 millones de vacunas.