“¿No les parece una exageración?”: AMLO acusa montaje de vacuna de aire en CDMX

El caso de la enfermera que utilizó una jeringa vacía para vacunar a un adulto mayor en el módulo de vacunación en la Unidad Zacatenco del IPN en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, llegó a la mañanera de este 5 de abril en voz del propio AMLO. Este lunes, el presidente se refirió al caso de la vacuna de aire como un montaje que debe ser investigado.

AMLO llegó a este asunto luego de que fue cuestionado sobre si en las elecciones se abstendrá de responder a las declaraciones de políticos, se autolimitará o qué rollo. Y el presidente tomó el ejemplo de la vacuna de aire para decir que usará las mañaneras para aclarar este tipo de casos o responder a supuestos montajes.

Pide AMLO se investigue si el caso de “error” en vacunación fue montado. Dice desconfiar en difusión del caso. “Yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes”. pic.twitter.com/Nux4p2ygRz — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 5, 2021

“Hay que ver si no fue montado”: AMLO sobre el caso de la vacuna de aire en CDMX

“Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como un millón 200 mil vacunas, entonces, de repente, un caso lo vuelven nota nacional.

Lo que hay que ver, si no fue montado, porque son capaces de todo, no sé usted, pero yo conozco a un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces, no les tengo confianza”.

Más o menos esto fue lo que dijo AMLO tras la difusión del video que muestra cómo una voluntaria usaba una jeringa vacía para “vacunar” a un adulto mayor contra COVID-19.

El video generó incertidumbre entre la población, ya que la gente en redes sociales comenzó a preguntar si no era un caso aislado o si pudo ocurrir con otras personas que acudieron a los módulos de CDMX.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador cuestionó en general la cobertura de la vacuna de aire:

“¿Qué es la gran noticia? No les parece una exageración, además en la Ciudad de México ya se han vacunado como el 75% de los adultos mayores y este caso, que además hasta con Zoom…

¿No tienen el video? Ponlo.

El señor cuando se dio cuenta, ahí mismo en el campamento lo volvieron a vacunar, pero eso ya no lo dicen, una señora voluntaria del IMSS. Pues esa fue la gran nota, pues sí se está haciendo la investigación, pero yo a lo que voy es que qué precisión, por qué a la hora de que pasó esto ya estaban dando hasta rueda de prensa”.

Luego, una reportera le hizo notar a AMLO que el video fue publicado en redes por una familiar del señor y ya después las imágenes se viralizaron.

Pero AMLO no quitó el dedo del renglón y argumentó que el caso de la vacuna de aire se debe a la desesperación de sus opositores, “los más malosos, los más malos de malolandia”.

Entonces, justo para estos casos usará las mañaneras durante las elecciones: “Voy a tener que aclarar, tengo que informar”. Aquí la declaración completa de AMLO:

El caso

El fin de semana pasado, la familiar de un adulto mayor publicó en redes un par de videos que muestran el momento en que una enfermera usa una jeringa vacía para “vacunarlo”. Tras reportar este caso con una superior, el señor fue vacunado de manera correcta.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la vacuna de aire? Tanto el IMSS como la Secretaría de Salud CDMXexplicaron que se trató de un error, que la voluntaria fue retirada de la célula de vacunación y explicaron que reforzarán las medidas de vigilancia para checar que todo se realice en tiempo y forma.