Aplicando las de cadenero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a dejar sin derecho de réplica a la senadora Xóchitl Gálvez.

Ya ni porque la susodicha consiguió (según) el amparo con el que se le permite contestar directamente a los señalamientos que AMLO hizo contra ella. Xóchitl Gálvez se quedará con las ganas de estar en la mañanera. Así se lo confirmó el propio mandatario.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

“Pues no es así, no es así, es un proceso legal y nos reservamos el derecho de admisión”, señaló AMLO en su mañanera de ayer, 8 de junio, dando a entender que, muy con amparo, pero para que pueda compartir show con él, Xóchitl Gálvez tiene que ganar el proceso entero con el Poder Judicial.

Por lo anterior (y ya que seguramente seguirá negándole el derecho de réplica), AMLO le recomendó a la senadora mejor armar sus propias conferencias mañaneras. “Que esté ahí, que invite a Marko Cortés, a Creel, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí”.

Foto: Milenio

AMLO prometió que daría derecho de réplica si una autoridad se lo ordenaba

El 7 de junio, la senadora Xóchitl Gálvez presumió que un juez le concedió el amparo con el que, según, se le ordenó AMLO conceder el derecho de réplica que se le solicitó desde enero pasado.

“Señor presidente, usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica”, señaló Gálvez recordando lo que, efectivamente, el presidente prometió al batear por primera vez su solicitud: que si una autoridad lo instruía, él iba a ceder.

Entonces, desde inicios de año, Xóchitl Gálvez tramitó su respectivo amparo, el cual fue resuelto a su favor hace unos días. Sin embargo, parece que para AMLO no es suficiente y quiere que gane todo un juicio.

Uno de los argumentos de AMLO para negarle su derecho de réplica a Xóchitl Gálvez – además de que no quiere que nadie le robe el show – es que, para él, el micrófono de las mañaneras sólo debe ser para ciudadanos y no políticos… salvo él y miembros de su equipo de trabajo, claro.

Además, acusó AMLO, esto del derecho de réplica no es porque Xóchitl Gálvez realmente quiera aclarar su posición respecto a los programas sociales, sino porque quiere utilizar la mañanera como plataforma para su campaña rumbo al gobierno de la CDMX (y, de paso, dañar la imagen del presidente).

AMLO preentó su declaración patrimonial / Foto: Cuartoscuro

“Entonces, es una jugarreta, de verdad, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario, conservador y corrupto, pues es que les dé el amparo el Poder Judicial y que yo diga: ‘No. ¡Ah, incumple el amparo! ¡No respeta el Estado de derecho!’”

Pues bueno, queda un poco claro que no habrá derecho de réplica para Xóchitl Gálvez quien, por si no recuerdan (o no saben), lo único que supuestamente quería era aclarar que no está en contra de los programas sociales, como dijo AMLO. Sólo que, según como lo ve, el gobierno debería más enfocarse en educación y generación de empleo, para que así menos población requiriera de dichos programas.