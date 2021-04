Ora sí: Granier ya es el candidato del PRI por la alcaldía de Centro, en Tabasco

¿Se acuerdan de Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco que estuvo en el bote por evasión fiscal? Pues por medio de sus redes sociales, informó que el 14 de abril la coalición PRI-PAN lo registró como candidato oficial para contender en las próximas elecciones por la alcaldía del municipio de Centro, en Tabasco.

El ahora candidato explicó que las autoridades electorales sesionarán en los próximos días y una vez que se apruebe, arrancará campaña el lunes 19 de abril.

Amigas y amigos, el día de hoy mi Partido me registró como candidato a presidente municipal de #Centro ante las autoridades electorales, quienes sesionarán en los próximos días y una vez aprobado, arrancaremos nuestra campaña el lunes de 19. Nos vemos pronto. pic.twitter.com/rbH5K1F6LF — Andres Rafael Granier Melo (@GranierMeloOfi) April 15, 2021

Recordemos que fue el pasado 8 de mayo cuando Granier fue exonerado del delito de peculado después de haber ganado la prisión domiciliaria. Fue en ese momento, como si se tratara de un superhéroe, que regresó a Tabasco afirmando que todo se trató de una venganza por parte del también exgobernador Arturo Núñez Jiménez.

“No pudieron destruirme”, dice

Fue a inicios de marzo cuando Granier Melo se registró como precandidato y en ese momento el político afirmó que no pudieron destruirlo.

“Imperó la justicia y la ley. Solamente quiero decirles que estoy aquí para unir, para sumar y multiplicar, no para restar, no para dividir, no para ofender, podemos ser adversarios, pero no enemigos, en eso creo y en eso finco y he fundado mi vida”, agregó en un videomensaje.

Y no es el único de la familia que le entró a la polaca. Su hijo, Fabián Granier Calles va a contender por una diputación local en el estado y como su papá, es abanderado del PRI en alianza con el PAN.

Recordemos que de todo el tiempo que estuvo Granier “en prisión”, la mayoría ni siquiera pisó una celda. Casi luego, luego, que lo agarraron recurrió a la vieja efectiva de “ay, me siento mal”…. Y surtió efecto: se lo llevaron al hospital del reclusorio femenil de Tepepan. Luego, en 2019 logró prisión domiciliaria… donde ya sólo esperó a que lo absolvieran del delito de desvío de recursos en agravio del sector salud.