Antivacunas protestan en Palacio Nacional: “AMLO tiene gripa pedorra”

Este viernes 14 de enero, al exterior de Palacio Nacional, al menos 30 personas integrantes del grupo “Mexicanos por la verdad” se manifestaron en contra del plan federal de vacunación contra COVID y las medidas sanitarias que se han impuesto.

Afirman que obligar a las personas a vacunarse es una violación a los derechos humanos y que con las medidas sanitarias que se hacen obligatorias en algunas partes, como el uso de cubrebocas, solo quieren someter a la población.

AMLO y su “gripa pedorra”

Durante la manifestación en la Ciudad de México, los manifestantes antivacunas explicaron que lo quieren es someternos, que no nos etiquetemos como “esclavos” para que no nos pongamos “el trapo este, el bozal”.

“No dejemos que pisoteen nuestros derechos, incluso cuando queremos entrar a una tienda y no nos dejan comprar porque no me puse el maldito gel, no me dejé tomar la temperatura, o el idiota del policía bancario no me dejó entrar porque no me puse el bozal“.

Afirman que esto es discriminación en su contra por no estar de acuerdo con las medidas que el gobierno quiere imponer.

Los manifestantes antivacunas se niegan a usar medidas sanitarias y denuncian que han sido discriminados #Video @pedrovillaycana pic.twitter.com/SwA4dIT1Ih — El Universal (@El_Universal_Mx) January 14, 2022

Pero no es todo. Recordaron el video que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmando que el ómicron no era grave y que él se había curado con paracetamol y con Vaporub. Piden a López-Gatell, el subsecretario de Salud, que apliquen eso para todos, con remedios naturales.

“Perdón por la expresión, a lo mejor no es una expresión médica, pero es una pinche gripa pedorra lo que tiene el presidente y cuando tienen un problema de taponación, se meten a sus casas llenos de miedo a tragar chatarra y media“, afirman.