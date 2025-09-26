Lo que necesitas saber: Al menos 2 millones 262 mil de usuarios se quedaron sin luz tras el apagón masivo.

Yucatán, Campeche y Quintana Roo sufrieron un apagón masivo durante la tarde del viernes 26 de septiembre. Si bien, en algunas regiones el servicio ya fue restablecido hay otras que se mantienen a oscuras.

¿Qué provocó el apagón en Yucatán Campeche y Quintana Roo?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya explicó que el apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo ocurrió mientras realizaban trabajos en las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC con 2,174 MW. Lo que dejó a unos 2 millones 262 mil de usuarios sin luz.

Dicha información coincide con la versión que la presidenta Claudia Sheinbaum dio. Explicó que el problema inició con una falla en una línea de transmisión de electricidad.

Se restablece el servicio de luz en Yucatán, Campeche y Quintana Roo

Horas más tarde, Claudia Sheinbaum y CFE confirmaron que el servicio de electricidad ya fue restablecido en varias zonas. En gran parte de Mérida y Valladolid, Yucatán, Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo. Y la mayoría del estado de Campeche.

“Nuestro personal continúa trabajando para normalizar al 100% el suministro en la región, en coordinación con Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría de Energía”. Explicó la CFE en un comunicado oficial.

Comunicado oficial CFE

Al resto de los usuarios afectados, únicamente les queda esperar y tomar todas las medidas necesarias hasta que la comisión les restablezca el servicio.

Cientos de comerciantes, oficinas, escuelas, hospitales, semáforos y más inmuebles se vieron afectados por el repentino corte de luz. A diferencia de lugares como el Aeropuerto Internacional de Cancún que cuenta con su propia planta de luz y logró mantener sus servicios con normalidad.