Lo que necesitas saber:

El exmandatario venezolano se presentará nuevamente en una corte federal de Nueva York el próximo 26 de marzo de 2026.

Nicolás Maduro estará sin saber su destino en Estados Unidos un poco más de tiempo, pues la segunda audiencia del exmandatario de Venezuela fue pospuesta hasta marzo.

Nicolás Maduro rumbo a Corte de Manhattan
Nicolás Maduro rumbo a Corte de Manhattan / Captura de pantalla (video The Guardian)

¿Por qué aplazan la audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Nicolás Maduro estará tras las rejas un poco más de tiempo antes de presentarse nuevamente en un juzgado. Resulta que su audiencia, que estaba contemplada para este 17 de febrero, fue aplazada.

¿La razón? De acuerdo con medios internacionales, la defensa de Maduro solicitó otra fecha debido a tener “problemas de planificación y logística”.

Ahora, el exmandatario venezolano se presentará nuevamente en una corte federal de Nueva York el próximo 26 de marzo de 2026.

Nicolas Maduro detenido por Estados Unidos foto

¿Qué cargos enfrenta el expresidente de Venezuela?

En Estados Unidos, Nicolás Maduro está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes y facilitar vuelos diplomáticos con el fin de mover las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela.

En otras palabras, el expresidente enfrentará cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y, también, conspiración para dichas armas.

Ahora, tras su primera audiencia en la que se declaró inocente, Maduro solo está en la espera de que comience el juicio en su contra.

¿Cuáles son los cargos en su contra? Maduro se declara inocente en Estados Unidos

