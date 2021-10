Armando Guadiana (el que pidió investigar a la UNAM) apareció en Pandora Papers; “me atonté”, dijo

Desde Elton John hasta Julio Scherer, ex consejero jurídico de Presidencia. La investigación de los Pandora Papers ha dado la vuelta al mundo y seguirá un buen rato en tendencia. Aquí en México la lista de las personas que tienen o tenían negocios en paraísos fiscales ha tocado la política, como el caso del senador Armando Guadiana.

El mismo que pidió que la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) investigara los recursos de la UNAM, en contexto de la investigación de la FGR (Fiscalía General de la República) contra un grupo de Conacyt por mal manejo de los dineros.

Ahora, Armando Guadiana forma parte de la lista de los personajes que aprovecharon los paraísos fiscales para obtener beneficios y librarse de los impuestos.

Pero esto fue lo que dijo el senador de Morena a Quinto Elemento Lab —que formó parte de la red de periodistas que investigaron todo este asunto de los Pandora Papers.

“Me atonté”: Armando Guadiana

En el caso del senador y empresario dedicado a la minería, Quinto Elemento Lab encontró que por allá de 2007 creó el fideicomiso Hawaii Trust —encargado de resguardar 50 mil acciones de la Atlantic Industries International Limited.

Cuando Guadiana hizo el registro de esta offshore, reportó sus ingresos por 600 mil dólares —algo así como 12 millones 300 mil pesos— y 28 millones de dólares por un patrimonio dividido entre mineras, inversiones y propiedades.

Sin embargo, la bronca llegó cuando Guadiana entró a la función pública. En su declaración patrimonial como senador todo ese dinero desapareció.

De acuerdo con Quinto Elemento Lab, entre 2020 y 2021 Armando Guadiana dejó en blanco las actividades empresariales, financieras, servicios profesionales, enajenación de bienes u otro ingreso que no tuviera que ver con su chamba como senador.

Tampoco reportó acciones o fideicomisos y al ser cuestionado sobre qué pasó ahí, esta fue su respuesta:

“Ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta de declaración patrimonial, entendieron que si no tenía conflicto de interés (…) Me atonté en el asunto de la Declaranet”.

O sea, si el fideicomiso y las propiedades no aparecieron en su declaración fue error de sus contadores (según), al momento de llenar la declaración patrimonial —Armando Guadiana dijo que ese error fue corregido, pero Quinto Elemento Lab no encontró la “actualización” en los registros públicos.

Igual sobre qué pasó con la declaración que hizo cuando creó el fideicomiso, el senador dijo desconocer de cuánto dinero hablaban.

¿Qué dijo AMLO de los Pandora Papers?

“Que se investigue, hay que ver a quien corresponde… tiene que ver con la cuestión fiscal, ver si se pagó impuestos, cuándo se llevó a cabo estas operaciones, son muchos, tres mil personas”.

En la mañanera de este 4 de octubre AMLO pidió que el caso de los Pandora Papers sea investigado en nuestro país, aunque dijo que los medios sólo están haciendo ruido en torno a la banda de la 4T —el secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis, Julia Abdala (pareja de Manuel Bartlett, director de la CFE), Julio Scherer y Guadiana.

Por cierto, si quieren revisar con alma todo el caso, AQUÍ les dejamos el enlace a la investigación de Quinto Elemento Lab en una iniciativa por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).