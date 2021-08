Asesinan a Jacinto Romero, periodista y locutor de Veracruz

“Por otro lado, reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población y en particular, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune. Estamos ya tras los agresores del atentado contra un reportero en el municipio de Ixtaczoquitlán“, declaró el mandatario veracruzano en un mensaje.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz informó, a través de un comunicado de prensa, que desplegaron un operativo táctico en la región centro de la entidad, luego del homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, en la comunidad de Potrerillo, en el municipio de Ixtaczoquitlán.

“En coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trabaja en la búsqueda de los agresores del periodista”, señalaron.