Hace unas semanas, AMLO “presumía” que, donde un grupo criminal domina (como en Sinaloa), casi no hay homicidios. Pues casi no habrá, pero los que se registran reflejan que la cosa en la entidad no está muy pacífica que digamos, ¿o cómo se ve el asesinato subdirector de la Policía de Culiacán?

Las autoridades se encargarán de dar respuesta a lo anterior, por lo mientras podemos señalar que la noche del sábado 7 de agosto, fue asesinado a tiros Juan Miguel Silva Alvarado, subdirector de la policía municipal de Culiacán, Sinaloa. El hecho se registró apenas un días después de que éste asumiera el cargo.

Foto: Cuartoscuro.

“Nuestra corporación se encuentra de luto, nuestro compañero Juan Miguel Silva Alvarado nos fue arrebatado en cumplimiento del deber. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, les deseamos pronta resignación”, fue el mensaje de la Secretaría de Seguridad Publica de Culiacán.

De acuerdo con Animal Político, el mando de Culiacán fue asesinado mientras encabezaba un operativo en la zona de bares de la capital sinaloense. Según el reporte de las autoridades, el ataque contra Silva Alvarado fue directo.

Foto: @Mtro_CCastaneda

“Fueron interceptados por personas civiles armadas, fue una agresión directa en contra de ellos”, comentó Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Según informó Hernández, tras el atentado se desplegó un operativo para tratar de dar con los responsables. Sin embargo no hubo éxito y, por el momento, se desconoce la identidad de los agresores, así como cuál podría ser el móvil del ataque.

Operativo en Zacatecas. Foto: Genaro Natera-Cuartoscuro.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, también lanzó el protocolario mensaje de condolencias, aunque ya sin el clásico “llegaremos hasta las últimas consecuencias”. En este caso, se limitó a informar que entró en comunicación con las autoridades de Culiacán, las cuales le irán diciendo que novedades hay. Y hasta ahí.

El asesinato del subdirector de la policía municipal de Culiacán sucedió no sólo luego que éste asumiera el cargo, sino también coincide con la llegada de elementos militares y de la Guardia Nacional. El objetivo del envío de estos refuerzos es… o bueno, era reforzar la seguridad en Sinaloa. Como se puede ver, en sus primeras horas no se ha cumplido la misión.