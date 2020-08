El lujo quedó atrás: Así luce la casa decomisada a "El Chapo" que el Gobierno busca subastar

El Gobierno Federal le ha dado bien y bonito a las subastas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pero algunos inmuebles no han querido salir tan fácil. Ese el caso de la famosa casa decomisada a Joaquín “El Chapo” Guzmán en Culiacán, la cual no ha sido vendida todavía pese a los distintos intentos.

La casa —localizada en la calle Constituyente Emiliano García 1811, colonia Libertad, en Culiacán— que solía pertenecer al líder del Cártel de Sinaloa, es el bien más destacado entre los muebles e inmuebles que el Indep subastará este domingo 16 de agosto. Dicho evento será la quinta Subasta con Sentido Social y los recursos obtenidos serán destinados al municipio de Temozón, Yucatán.

308 propiedades a subasta, además de la casa de “El Chapo”

De acuerdo con el comunicado emitido por el Indep, en esta nueva subasta serán puestos a la venta 307 “lotes muebles” (osea, autómoviles y otro tipo de mercancía), además de dos inmuebles: la casa decomisada a “El Chapo” en Sinaloa, y otro inmueble de departamentos ubicado en el Estado de México.

El Indep reveló imágenes de la casa (porque el que no enseña no vende), y la verdad es que el lujo queda a deber. En las imágenes se puede apreciar un inmueble que refleja los signos del abandono y que de no conocer su procedencia, difícilmente pensaríamos que se trata de una casa donde llegó a habitar el narcotraficante más buscado de México.

La casa de “El Chapo” tendrá un precio de salida de 2 millones 633 mil 200 pesos, mientras que el inmueble localizado en el Estado de México se pondrá a la venta por 2 millones 419 mil. El precio de salida total de tooooda la subasta asciende a los 27, 2 millones de pesos.

Entre los vehículos que se subastarán sobresalen cuatro tractocamiones, dos semirremolques tipo tanque, y varios automóviles de marcas como Jeep, Peugeot, Mercedes Benz, Chevrolet y Lincoln (ay nomás). También se pondrán a la venta distintos lotes de telas, de los cuales el más barato tendrá un precio de salida de 77 mil 200 pesos.

Susana Distancia sí está invitada

Y por si te lo estás preguntando —porque la verdad es que en cuanto se anuncia un evento en estos días a todos nos viene de inmediato a la mente—, el Indep informó que sólo se permitirá la entrada a los primeros 100 asistentes.

Lo anterior con la finalidad de procurar las medidas sanitarias que recomienda Susana Distancia (y al Secretaría de Salud), y que el afortunado que se quede con la casa de “El Chapo” no salga también con un contagio de coronavirus.