Irak tenía poco tiempo de estabilidad —con respecto a temas de seguridad— luego de la invasión de ISIS (o el Estado Islámico) y la guerra con Estados Unidos. Sin embargo, en este primer mes de 2021 se registró un doble atentado en Bagdad, que causó la movilización de la Defensa Civil, mientras las autoridades informaban sobre la muerte de al menos 32 personas y más de cien heridas en este ataque.

Este doble atentado se registró en un mercado en el centro de Bagdad y, de acuerdo con medios internacionales, es el primero de este tipo en tres años.

On Thursday morning, a terrorist attack was carried out by two suicide bombers who detonated themselves when pursued by security forces in the Bab al-Sharqi area in Baghdad. The attack resulted in the martyrdom and the injury of several civilians. More details to follow. https://t.co/mH88naaBZV

