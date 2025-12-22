Lo que necesitas saber: "Estamos revisando los nombres de nuestra lista de 'traviesos'", advierte la Secretaría de Seguridad Nacional en el anuncio de su oferta navideña. "No seas el siguiente nombre que encontremos".

“¡Uta, qué ofertón!”… o qué se podrá decir cuando un güey te ofrece algo mínimo por abandonar tu hogar al que, muy probablemente, llegaste (tú o tus ascendientes) antes que él… pues, bueno, el caso es que el gobierno de Trump pone una suma sobre la mesa. A ver quién acepta autodeportarse.

“inmigrantes se mantienen calientes junto a una fogata en la valla fronteriza entre Estados Unidos y México el 22 de diciembre de 2022 en El Paso, Texas”. Foto: John Moore-Getty Images.

“Oferta” es sólo por época navideña

La titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que el gobierno de Trump ofrece 3,000 dólares a los inmigrantes que abandonen el país voluntariamente (o sea, que se hagan la autodeportación). Inmigrantes “indocumentados”, aclara Noem… ya se sabe que, con el gobierno de Trump, es indocumentado todo aquel que lo parezca, aunque sea residente con papeles y todo. El ICE arrasa con todo.

De acuerdo con Kristi Noem, este “ofertón” se pone sobre la mesa por ser época de navidad… y sólo durará hasta fin de año. Así que si sienten que están cerca de que les caiga la voladora migrante y no se quieren ir con las manos vacías (porque cuando cae, cae sin dejar chance de nada), pues es hora.

Kristi Noem, Seguridad Nacional de EEUU / Foto: @Sec_Noem

“Deben aprovechar este regalo y autodeportar”, pide Kristi Noem

Los que decidan aceptar la oferta del gobierno de Trump sólo tienen que solicitar la autodeportación usando la aplicación de confianza: la CBP Home… ahí se pide salir de Estados Unidos y se reciben los 3,000 dólares.

“Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán”, advirtió Kristi Noem en entrevista televisiva.

No es la primera vez que el gobierno de Trump ofrece dinero por la autodeportación de inmigrantes. Ya es algo usual, sólo que esta vez se triplica la suma que recibirán los que salgan voluntariamente de Estados Unidos.