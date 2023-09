No se les pase: Estos son los autos que se deben verificar en septiembre

Lo que necesitas saber: Este mes de septiembre varios autos, tanto de la CDMX como del Edomex, deberán verificarse para evitar multas.

Que no le digan, que no le cuenten y sobre todo, que no le vayan a cobrar una multa por olvidadizos. Y es que ya entramos en septiembre, el cual además de ser el mes que nos da miedo por los temblores, también es uno donde algunos autos, tanto de la CDMX como del Edomex, deben de verificarse.

Algunos autos deben verificarse este mes de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Los autos que deben verificarse en CDMX este septiembre

No lo decimos nosotros, sino la Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), quien indicó que los autos que tengan engomado rojo con terminación de placas 3 y 4 tienen que verificarse antes de que acabe septiembre y con una prórroga al 15 de noviembre.

Por su parte, los autos con el engomado rosa y placas que terminan en 7 y 8, deberán de conseguir la verificación con una prórroga hasta el 15 de octubre. El trámite costará 677 pesos, pero háganlo con tiempo y no se confíen por la prórroga.

Calendario de verificación para autos en CDMX. Foto: Sedema

¿Cuándo aplica la prórroga al momento de verificar mi auto?

Si bien la prórroga ofrece 15 días naturales para que las personas puedan realizar la verificación, ésta sólo aplica si pasaron por alguna de las siguientes situaciones:

Haber obtenido un rechazo en los últimos siete días naturales de su periodo en el mismo verificentro.

de su periodo en el mismo verificentro. Si el portal de consulta de adeudos (SAF o ADIP) no muestra que pagaron, durante la última semana del periodo, por alguna infracción al Reglamento de Tránsito con sanción económica .

. O si el portal de consulta de adeudos (SAF o ADIP) refleja que tienen sanciones cívicas de cualquier tipo durante la última semana del periodo de verificación.

No olviden hacer su cita para la verificación y evitar pagos de más. Foto: Cuartoscuro.

Así puedes agendar tu cita para verificar tu auto en la CDMX

Aunque este tipo de trámites dan miedo porque suenan complicados, en realidad es bastante fácil realizar tu verificación. Simplemente ingresa a la página de la Sedema (dando click acá) y llena el formulario para agendar una cita en el verificentro que te quede más cercano.

El día de tu cita debes llegar 15 minutos antes con los siguientes documentos: tu INE, el comprobante de tu última verificación, tu tarjeta de circulación y la copia de tu factura en caso de que tu auto sea nuevo.

Foto: Cuartoscuro.

En el Edomex también se deben verificar algunos autos

Claro que los autos de la CDMX no serán los únicos que deberán buscar la verificación, ya que en el Edomex también habrán algunos que deban acudir a su verificentro para poder circular por la Zona Metropolitana del Valle de México sin miedo a ser multados.

Acá serán los autos con engomado rojo y número de placa con terminación en 3 ó 4, que podrán verificarse durante el mes de septiembre y octubre, así como los que cuenten con el engomado rosa con terminación 7 u 8, cuya verificación comenzó en agosto y continúa este mes patrio.

Calendario de Verificación para el Edomex. Foto: Sedema

Acá el proceso para agendar una cita es similar al de CDMX, aunque en el portal de la Sedema Edomex (acá les dejamos el link) y con costos diferentes que van de los 414.96 pesos (Tipo 1 y 2), 518 pesos (Cero) y mil 37.4 pesos (doble cero). ¡Nada mal!

¿Y si se me pasa verificar mi auto en tiempo y forma?

Si eres de los que se le olvida hasta lo que desayunó ayer, te recomendamos poner una alarma y hacer tu cita de verificación lo más pronto posible, pues en caso de no hacerlo en tiempo y forma podrías conseguir una multa de hasta 2 mil 75 pesos (adicional al costo de la verificación).

Ya ni hablar de que te cachen circulando un día prohibido, donde la multa ronda los 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos más los gastos que se agreguen por el uso de grúa, el viaje al corralón y los días que tu coche se quede ahí porque no lo pudiste sacar pronto.

No cumplir con la verificación en tiempo y forma también les puede salir caro. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Te puede interesar