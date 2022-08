Las reacciones sobre el informe de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa salieron de todos lados. Y en medio de la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) compartió un par de puntos bien importantes como tomar siempre en cuenta a las familias de los normalistas.

Sí, apenas el 21 de agosto el GIEI compartió las observaciones más relevantes del informe que elaboró la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) en el caso Ayotzinapa.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Van desde el hecho de que las autoridades compartan la información con las familias de manera previa y hasta la necesidad de acceder a los mensajes y dispositivos de donde esta Comisión sacó los datos para respaldar sus conclusiones.

Informe de la Comisión se saltó a las familias de los 43 de Ayotzinapa

¿Qué es la CoVAJ? ¿Por qué tomó las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa?

Pues es un mecanismo de coordinación entre varias instituciones que fue creado en 2018 con el objetivo de encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

El 18 de agosto de este 2022 la CoVAJ presentó sus conclusiones en voz del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob (Secretaría de Gobernación) Alejandro Encinas.

Ahí concluyó que la desaparición de los 43 fue un crimen Estado orquestado por los niveles municipales, estatal y federal. Que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y que se han acercado con Tomás Zerón, quien llevó la investigación de este caso en el gobierno de EPN y hoy está prófugo en Israel.

Sin embargo, tras la entrega del informe, el GIEI compartió estas observaciones:

Que supo del contenido de este informe durante su presentación el 18 de agosto. no de manera previa, al igual que las familias y otras autoridades.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

(De hecho, ya el texto completo se los entregaron a las 9 de la noche de ese mismo 18 de agosto).

Y por acá algo súper importante: que si bien reconocen el esfuerzo de esta Comisión, es necesario que toda la información o conclusiones sean dadas a conocer antes a los papás y las mamás de los muchachos desaparecidos.

Es decir, que no se los salten.

A revisar el material

“No hemos conocido, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”.

El GIEI explicó que no tuvo acceso a las pruebas presentadas por la Comisión ni tampoco a los peritajes.

Así que está a la espera de que le entreguen de dónde sacaron esta información, además de los mensajes y dispositivos para checar qué tan fiables son así como su calidad —pues como saben este informe incluye transcripciones de llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Foto: @CentroProdh

Y una vez que cuente con toda esa info, compartirá sus observaciones.

Por último, el GIEI aseguró que no participó en la redacción del informe del CoVAJ —lo que refuerza que el caso de la desaparición de los 43 aún no se cierra, no está cerca de cerrarse y falta mucha información y comprobación.